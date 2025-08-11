Investigan la muerte de una mujer en Dorado

Las autoridades investigan la muerte de una mujer reportada en la mañana de este lunes en Dorado.

Los hechos fueron reportados a la Policía a eso de las 6:40 a.m., en el kilómetro 21.1 de la carretera PR-165.

Según la investigación preliminar, los oficiales encontraron el cuerpo sin vida de la mujer en el interior de un Toyota Corolla.

Informes preliminares apuntaban a que el cuerpo estaba en uno de los asientos de pasajeros y estaba cubierto por una sábana.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada ni se ha establecido la causa de la muerte.