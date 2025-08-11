Opinión
11 de agosto de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan la muerte de una mujer en Dorado

El informe preliminar apuntaba a que el cuerpo estaba cubierto por una sábana dentro de un vehículo

11 de agosto de 2025 - 8:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el inicio del análisis de la escena, los investigadores buscaban confirmar o descartar el hallazgo de rastros de sangre. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan la muerte de una mujer reportada en la mañana de este lunes en Dorado.

Los hechos fueron reportados a la Policía a eso de las 6:40 a.m., en el kilómetro 21.1 de la carretera PR-165.

Según la investigación preliminar, los oficiales encontraron el cuerpo sin vida de la mujer en el interior de un Toyota Corolla.

Informes preliminares apuntaban a que el cuerpo estaba en uno de los asientos de pasajeros y estaba cubierto por una sábana.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada ni se ha establecido la causa de la muerte.

En el inicio del análisis de la escena, los investigadores buscaban confirmar o descartar el hallazgo de rastros de sangre.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsDorado
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
