Investigan la muerte de una mujer en Dorado
El informe preliminar apuntaba a que el cuerpo estaba cubierto por una sábana dentro de un vehículo
11 de agosto de 2025 - 8:18 AM
11 de agosto de 2025 - 8:18 AM
Las autoridades investigan la muerte de una mujer reportada en la mañana de este lunes en Dorado.
Los hechos fueron reportados a la Policía a eso de las 6:40 a.m., en el kilómetro 21.1 de la carretera PR-165.
Según la investigación preliminar, los oficiales encontraron el cuerpo sin vida de la mujer en el interior de un Toyota Corolla.
Informes preliminares apuntaban a que el cuerpo estaba en uno de los asientos de pasajeros y estaba cubierto por una sábana.
Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada ni se ha establecido la causa de la muerte.
En el inicio del análisis de la escena, los investigadores buscaban confirmar o descartar el hallazgo de rastros de sangre.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: