11 de agosto de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Una mujer fallece tras ser atropellada en Arroyo

Fue impactada por dos vehículos cuando trató de cruzar una carretera

11 de agosto de 2025 - 6:48 AM

La Uniformada también recibió dos querellas de vehículos hurtados en Carolina. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer falleció al ser atropellada en la noche de este domingo en Arroyo, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:16 p.m., en el kilómetro 128.6 de la carretera PR-3, en el barrio La Palma.

Según el informe preliminar, “mientras una mujer identificada como América Echevarría Mauras, de 64 años, cruzaba la vía de rodaje, sin tomar las debidas precauciones de seguridad, fue impactada por un vehículo Nissan Kicks color blanco”, que era conducido por una mujer de 28 años, “y su vez impactada por el vehículo Toyota Yaris color gris, conducido” por una mujer 40 años.

“Echevarría Mauras falleció en el acto debido a las lesiones sufridas por los impactos. Esta fue atendida por paramédicos en el lugar, quienes le brindaron los primeros auxilios y certificaron la ausencia de signos vitales”, agregó.

Las dos conductoras arrojaron 0.00% de alcohol en el organismo.

El agente Martín Sánchez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras Guayama, junto con la fiscal Loraine Acevedo, se hizo cargo de la investigación.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 154 muertes en incidentes de tránsito en lo que va de este año, 37 menos que los 191 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
