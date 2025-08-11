Una mujer fallece tras ser atropellada en Arroyo

Una mujer falleció al ser atropellada en la noche de este domingo en Arroyo, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:16 p.m., en el kilómetro 128.6 de la carretera PR-3, en el barrio La Palma.

Según el informe preliminar, “mientras una mujer identificada como América Echevarría Mauras, de 64 años, cruzaba la vía de rodaje, sin tomar las debidas precauciones de seguridad, fue impactada por un vehículo Nissan Kicks color blanco”, que era conducido por una mujer de 28 años, “y su vez impactada por el vehículo Toyota Yaris color gris, conducido” por una mujer 40 años.

“Echevarría Mauras falleció en el acto debido a las lesiones sufridas por los impactos. Esta fue atendida por paramédicos en el lugar, quienes le brindaron los primeros auxilios y certificaron la ausencia de signos vitales”, agregó.

Las dos conductoras arrojaron 0.00% de alcohol en el organismo.

El agente Martín Sánchez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras Guayama, junto con la fiscal Loraine Acevedo, se hizo cargo de la investigación.