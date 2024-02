Autoridades buscan a personas que posiblemente llegaron a tierra tras naufragio de embarcación ilegal en la costa entre Camuy y Quebradillas

En la embarcación, procedente de la República Dominicana , viajaban un número no determinado de personas. En un momento dado, el bote se volcó debido al fuerte oleaje y, hasta el momento, las autoridades reportaron que dos viajeros, que no han sido identificados, fallecieron ahogados.

“Queremos pensar positivamente, que llegaron a tierra y se encuentran en algún lugar. Nosotros no hemos podido corroborar eso, pero, por lo menos FURA continúa en la búsqueda tanto por tierra como por mar y por aire ”, indicó el secretario del DSP.

“Ellos (el CBP) lo que hacen es entrevistar a cada una de las personas y no solo buscan los detalles para inteligencia sino para poder definir mejor cómo vamos a continuar las operaciones de búsqueda, pero mayormente buscando algún tipo de evidencia que conduzca a la posible radicación de cargos contra el capitán o ayudantes del capitán durante el viaje”, explicó.

“A esas 32 personas en custodia tienes que restarle las dos personas que fallecieron, que son 34. Ahora, el dato especifico de cuántas personas venían en la embarcación no es certero. Las entrevistas que se han hecho con las personas y la información que ellos han provisto no necesariamente es muy certera, porque algunos decían que eran 35 personas, otros decían 40 pero otros 50. Ese dato de 40 a 45 es un estimado”, indicó a la vez que reconoció que es posible que algunos de los migrantes pudieron desembarcar y que no hayan sido detectados por las autoridades.