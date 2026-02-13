Avistan humo en sucursal de banco en Santurce
Por seguridad, el área fue desalojada mientras las autoridades investigan
13 de febrero de 2026 - 2:32 PM
Una sucursal del banco FirstBank, ubicada en Santurce, fue desalojada este viernes de manera preventiva luego de que se avistara humo en las inmediaciones.
De forma preliminar, la portavoz del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Ivonne Rosario, indicó a El Nuevo Día que humo fue avistado en el área de los elevadores, por lo que se llevó a cabo un desalojo como medida de seguridad.
De momento, se desconoce la causa del incidente y no hay heridos reportados.
Unidades de bomberos de San Juan se encuentran en el lugar de los hechos.
