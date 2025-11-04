Balacera deja a dos personas muertas y otras dos heridas en Carolina

Un doble asesinato fue reportado en la noche del lunes tras una balacera en la calle Acuario de la urbanización Los Ángeles, en Carolina.

Según la portavoz de prensa de la Policía, Yaira Rivera González, uno de los occisos falleció en el hospital Auxilio Mutuo. No hay detalles sobre dónde murió el segundo.

Con relación a estos hechos, además, se reportaron dos personas heridas que también fueron llevadas a una institución hospitalaria.

Se desconoce el estado de salud de los heridos.