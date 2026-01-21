Buscan a hombre de 34 años reportado como desaparecido en San Sebastián

Las autoridades solicitaron la ayuda de la ciudadanía para encontrar a un hombre de 34 años que desapareció el 18 de enero en San Sebastián.

Según la Policía, Melvin David Muñiz Abreu fue reportado como desaparecido por su madre, y descrito físicamente como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y 10 pulgadas (5’10”), con un peso de 195 libras , de ojos color marrón y cabello negro.

La Uniformada no informó de alguna seña particular. Al momento de su desaparición, vestía suéter blanco, pantalón corto blanco, tenis, una gorra y espejuelos negros.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.