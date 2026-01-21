Buscan a hombre de 34 años reportado como desaparecido en San Sebastián
Melvin David Muñiz Abreu fue visto por última vez el 18 de enero
21 de enero de 2026 - 10:57 AM
Las autoridades solicitaron la ayuda de la ciudadanía para encontrar a un hombre de 34 años que desapareció el 18 de enero en San Sebastián.
Según la Policía, Melvin David Muñiz Abreu fue reportado como desaparecido por su madre, y descrito físicamente como de tez blanca, con una estatura de cinco pies y 10 pulgadas (5’10”), con un peso de 195 libras , de ojos color marrón y cabello negro.
La Uniformada no informó de alguna seña particular. Al momento de su desaparición, vestía suéter blanco, pantalón corto blanco, tenis, una gorra y espejuelos negros.
Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.
También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.
