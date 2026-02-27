Buscan a sospechoso de asesinar a empleado municipal en Ceiba

( Suministrada por la Policía )

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a Samuel Hernández Ventura, de 48 años, identificado como sospechoso de asesinar a un empleado municipal el jueves en Ceiba.

Los hechos fueron reportados a través de una llamada telefónica a eso de las 6:55 a.m., frente a un negocio ubicado en la PR-3, en Aguas Claras.

Según la información preliminar, el occiso, identificado como José Luis Ortiz Peña, de 27 años, trabajaba para el Municipio de Ceiba llevando a cabo labores de ornato y mantenimiento en el lugar.

Versiones preliminares apuntan a que en ese momento se acercó un vehículo, desde el cual alguien le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto. En la escena levantaron varios casquillos de bala.

De acuerdo con las autoridades, Hernández Ventura figura como el sospechoso de este crimen.

PUBLICIDAD

Fue descrito como un hombre de tez blanca, cabello canoso, con un peso aproximado de 200 libras y una estatura de cinco pies con 10 pulgadas (5′10″). La Policía agregó que posee tatuajes en ambos brazos.