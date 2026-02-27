Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a sospechoso de asesinar a empleado municipal en Ceiba

Los hechos ocurrieron el jueves frente a un negocio ubicado en la PR-3, en Aguas Claras

27 de febrero de 2026 - 9:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ficha del 2022 de Samuel Hernández Ventura, quien es buscado como presunto sospechoso del crimen. (Suministrada por la Policía)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a Samuel Hernández Ventura, de 48 años, identificado como sospechoso de asesinar a un empleado municipal el jueves en Ceiba.

Los hechos fueron reportados a través de una llamada telefónica a eso de las 6:55 a.m., frente a un negocio ubicado en la PR-3, en Aguas Claras.

Según la información preliminar, el occiso, identificado como José Luis Ortiz Peña, de 27 años, trabajaba para el Municipio de Ceiba llevando a cabo labores de ornato y mantenimiento en el lugar.

Versiones preliminares apuntan a que en ese momento se acercó un vehículo, desde el cual alguien le realizó varios disparos, ocasionándole la muerte en el acto. En la escena levantaron varios casquillos de bala.

De acuerdo con las autoridades, Hernández Ventura figura como el sospechoso de este crimen.

Fue descrito como un hombre de tez blanca, cabello canoso, con un peso aproximado de 200 libras y una estatura de cinco pies con 10 pulgadas (5′10″). La Policía agregó que posee tatuajes en ambos brazos.

Según la Unifomada, Hernández Ventura posee expediente criminal por posesión de piezas de vehículos hurtados. Fue fichado el 6 de julio de 2022.

Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: