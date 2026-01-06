Buscan a una mujer de 35 años reportada como desaparecida en Mayagüez

Las autoridades solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a una mujer de 35 años, quien fue vista por última vez el 4 de enero en la gasolinera Top Fuel, del Vista Verde Shopping, en Mayagüez.

Según la Policía, la fémina, identificada como Gloria Altagracia Vega, fue reportada desaparecida por su hermana.

Altagracia Vega fue descrita como una mujer de tez blanca, con una estatura estimada de cuatro pies y 11 pulgadas (4’11’’) , con un peso aproximado de 123 libras, de ojos marrones y cabello negro.

Como señas particulares, la Uniformada señaló que tiene una cicatriz en el lado derecho de la nariz.

Al momento de su desaparición, vestía una camisa color fucsia, un abrigo crema con la palabra “Friday”, un mahón y tenis crema.

Los agentes además indicaron que viajaba a bordo de un BMW gris oscuro.