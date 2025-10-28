Opinión
29 de octubre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan joven de 20 años desparecido en Dorado

Alexis Gabriel Suárez Rodríguez fue visto por última vez en los predios de una oficina dental ubicada en la calle Méndez Vigo

28 de octubre de 2025 - 7:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alexis Gabriel Suárez Rodríguez, residente en la urbanización Santa Rita de Vega Alta, fue visto por última vez en los predios de una oficina dental ubicada en la carretera PR-693 (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

La Policía busca dar con el paradero de un joven de 20 años reportado como desaparecido el pasado 7 de octubre en Dorado.

Según la requisitoria especial de la Uniformada, Alexis Gabriel Suárez Rodríguez, residente en la urbanización Santa Rita de Vega Alta, fue visto por última vez en los predios de una oficina dental ubicada en la carretera PR-693, también conocida como calle Méndez Vigo, en el centro urbano del mencionado municipio.

Suárez Rodríguez fue reportado el 28 de octubre para la trabajadora social el Departamento de la Familia, María del Pilar Torres y fue descrito como de tez trigueña, 5 pies y 7pulgadas de estatura, unas159 libras de peso, ojos y cabello color marrón.

Como señas particulares se indicó que posee un tatuaje de una rosa en la mano derecha y otro detrás de la oreja derecha.

Al momento de su desaparición, vestía abrigo y pantalón, color negro.

Alexis Gabriel Suárez Rodríguez, residente en la urbanización Santa Rita de Vega Alta, fue visto por última vez en los predios de una oficina dental ubicada en la carretera PR-693
Alexis Gabriel Suárez Rodríguez, residente en la urbanización Santa Rita de Vega Alta, fue visto por última vez en los predios de una oficina dental ubicada en la carretera PR-693 (Suministrada)

La Policía urge a la ciudadanía a que, de tener información que arroje luz sobre el paradero de este joven, a comunicarse con la Línea Confidencial al 787-343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-269-2424, extensiones 1451 y 1452.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
