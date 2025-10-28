Buscan joven de 20 años desparecido en Dorado

La Policía busca dar con el paradero de un joven de 20 años reportado como desaparecido el pasado 7 de octubre en Dorado.

Según la requisitoria especial de la Uniformada, Alexis Gabriel Suárez Rodríguez, residente en la urbanización Santa Rita de Vega Alta, fue visto por última vez en los predios de una oficina dental ubicada en la carretera PR-693, también conocida como calle Méndez Vigo, en el centro urbano del mencionado municipio.

Suárez Rodríguez fue reportado el 28 de octubre para la trabajadora social el Departamento de la Familia, María del Pilar Torres y fue descrito como de tez trigueña, 5 pies y 7pulgadas de estatura, unas159 libras de peso, ojos y cabello color marrón.

Como señas particulares se indicó que posee un tatuaje de una rosa en la mano derecha y otro detrás de la oreja derecha.

Al momento de su desaparición, vestía abrigo y pantalón, color negro.

