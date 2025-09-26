Opinión
26 de septiembre de 2025
89°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carjacking en Cupey: roban auto a mujer y caen dos arrestados tras persecución

La Policía indicó que los sospechosos fueron detenidos poco después de que perpetraran un robo en un puesto de gasolina

26 de septiembre de 2025 - 10:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tras cometer el delito, los asaltantes abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la perjudicada. (HERIBERTO CASTRO)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer fue víctima de un “carjacking” perpetrado por dos asaltantes que luego fueron arrestados en la madrugada del jueves en la carretera 177, frente al centro comercial Plaza Olmedo, en Cupey.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, la querellante alegó que, al llegar al lugar de los hechos, fue interceptada por dos individuos que se bajaron de una guagua color oscura.

Uno de ellos portaba un arma larga y la amenazó para despojarla de su Mitsubishi Mirage G4 blanco, año 2022, tablilla JVN-167.

Tras cometer el delito, los asaltantes abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la perjudicada.

Según la Uniformada, los sujetos también habrían cometido un robo en un puesto de gasolina, ubicado en la carretera 167, en Levittown.

Poco después, mientras agentes realizaban una ronda preventiva de patrullaje por la avenida Los Dominicos, detectaron un vehículo con las luces apagadas y con las descripciones similares a las del auto hurtado mediante “carjacking”.

Al llegar a la carretera 869, cerca de Palma Station en Cataño, los oficiales le dieron el alto al conductor, pero este continuó la marcha, por lo que se inició una persecución. El vehículo se accidentó y el hombre se internó en un área boscosa.

El sujeto luego fue arrestado e ingresado en el precinto de Levittown. Se indicó además que un segundo arrestado está bajo la custodia de los agentes en Bayamón.

Tags
Breaking NewsCarjackingsCupeyPolicía de Puerto RicoRobos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
