Carjacking en Cupey: roban auto a mujer y caen dos arrestados tras persecución

Una mujer fue víctima de un “carjacking” perpetrado por dos asaltantes que luego fueron arrestados en la madrugada del jueves en la carretera 177, frente al centro comercial Plaza Olmedo, en Cupey.

De acuerdo con la Policía, la querellante alegó que, al llegar al lugar de los hechos, fue interceptada por dos individuos que se bajaron de una guagua color oscura.

Uno de ellos portaba un arma larga y la amenazó para despojarla de su Mitsubishi Mirage G4 blanco, año 2022, tablilla JVN-167.

Tras cometer el delito, los asaltantes abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la perjudicada.

Según la Uniformada, los sujetos también habrían cometido un robo en un puesto de gasolina, ubicado en la carretera 167, en Levittown.

Poco después, mientras agentes realizaban una ronda preventiva de patrullaje por la avenida Los Dominicos, detectaron un vehículo con las luces apagadas y con las descripciones similares a las del auto hurtado mediante “carjacking”.

Al llegar a la carretera 869, cerca de Palma Station en Cataño, los oficiales le dieron el alto al conductor, pero este continuó la marcha, por lo que se inició una persecución. El vehículo se accidentó y el hombre se internó en un área boscosa.