NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra un joven de 22 años por la muerte de un motorista en Bayamón

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2025

29 de enero de 2026 - 12:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un juez del Tribunal de Bayamón fijó una fianza de $60,000. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

El Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra el sospechoso de haber matado a un motorista el pasado 21 de diciembre, en ese municipio.



El imputado fue identificado como Jacob Jaziel Robles González, de 22 años y residente de Los Dominicos.

En su contra, el fiscal Josué Padilla Cotoso ordenó presentar cargos por homicidio negligente del Artículo 96 del Código Penal, así como por violaciones a la ley de armas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:31 de la madrugada, a través de una llamada al Sistema 9‑1‑1 que avisó sobre un incidente ocurrido frente a un restaurante, ubicado en la PR‑167, en Bayamón.

Al llegar las unidades al lugar, encontraron que Ángel Gabriel Hernández Nieves, también de 22 años, conducía una motora Yamaha roja de 2017 cuando recibió un impacto de bala que le provocó la muerte en el acto.

Durante la pesquisa, los investigadores obtuvieron información que apuntaba a Robles González como responsable del crimen.

En el Tribunal de Bayamón, el sospechoso se allanó a la presentación de los cargos y la prueba. Entonces, el juez Juan Portell Maldonado determinó causa probable para arresto.

El juez le fijó una fianza de $60,000. Al prestarla, quedó en libertad condicionada hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 11 de febrero.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
