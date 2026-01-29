Causa para arresto contra un joven de 22 años por la muerte de un motorista en Bayamón

El Tribunal de Bayamón encontró causa para arresto contra el sospechoso de haber matado a un motorista el pasado 21 de diciembre, en ese municipio.

El imputado fue identificado como Jacob Jaziel Robles González, de 22 años y residente de Los Dominicos.

En su contra, el fiscal Josué Padilla Cotoso ordenó presentar cargos por homicidio negligente del Artículo 96 del Código Penal, así como por violaciones a la ley de armas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:31 de la madrugada, a través de una llamada al Sistema 9‑1‑1 que avisó sobre un incidente ocurrido frente a un restaurante, ubicado en la PR‑167, en Bayamón.

Al llegar las unidades al lugar, encontraron que Ángel Gabriel Hernández Nieves, también de 22 años, conducía una motora Yamaha roja de 2017 cuando recibió un impacto de bala que le provocó la muerte en el acto.

Durante la pesquisa, los investigadores obtuvieron información que apuntaba a Robles González como responsable del crimen.

En el Tribunal de Bayamón, el sospechoso se allanó a la presentación de los cargos y la prueba. Entonces, el juez Juan Portell Maldonado determinó causa probable para arresto.