NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tribunal Federal desestima los cargos contra los testigos cooperadores en los casos contra Wanda Vázquez Garced

Aunque no recibieron indultos presidenciales, la Fiscalía solicitó que eliminaran los cargos en su contra

29 de enero de 2026 - 10:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
John Blakeman fue asesor de Wanda Vázquez Garced. (Archivo .)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal Federal en San Juan desestimó hoy los casos contra los testigos cooperadores que se declararon culpables en relación a las acusaciones ya cerradas contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros dos coacusados.

Tras la culminación de los procesamientos por el indulto presidencial, el juez federal Francisco Besosa desestimó los cargos de conspiración, soborno con fondos federales y un esquema de kickbacks aceptados por John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, y Frances Díaz, exejecutiva de Bancrédito Internacional.

Ambos no fueron acusados por un gran jurado, sino que hicieron alegación de culpa a través de la radicación de un documento de “información” tras llegar a acuerdos con la Fiscalía federal como testigos cooperadores en el caso por alegado soborno y fraude radicado en el 2022 contra Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el consultor Mark Rossini.

Posteriormente, en junio de 2025, los tres acusados principales llegaron a acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpables por un cargo menos grave de violación a la ley de campaña electoral, en relación a un alegado donativo al comité político de la entonces gobernadora para las primarias de 2020.

Luego, este mes, el presidente de Estados Unidos emitió indultos para Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini, por lo que los casos fueron desestimados.

Blakeman y Díaz no recibieron indultos presidenciales. Pero, cada uno de esos caso fue “desestimado con perjuicio en el interés público y el interés de la justicia, según solicitado por el Ministerio Público”, ordenó el juez.

“La desestimación de” los cargos mediante documento de “información contra el acusado Blakeman, quien cooperó [...], y quien se declaró culpable de un cargo grave y era sujeto a un término de prisión de más de un año, es consistente con el interés público y el interés de la justicia”, afirmó Besosa.

El juez hizo la misma expresión al emitir la desestimación en el caso de Díaz.

Pese a los acuerdos del año pasado, las pasadas semanas, la Fiscalía federal había asegurado que estaba lista para ver el caso de soborno y fraude si fuera necesario, pues los abogados de la defensa habían denunciado violaciones al acuerdo.

En momentos en que la Fiscalía defendía su recomendación de un año de cárcel para Vázquez Garced, surgió el perdón presidencial tras múltiples dilaciones con las sentencias, la contratación del exabogado de defensa de Trump y la donación de un familiar del banquero a MAGA Inc.

La acusación original había alegado que la donación de Herrera Velutini al comité de campaña de Vázquez Garced había sido a cambio de que la entonces gobernadora removiera de su cargo a George Joyner de la dirección de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que llevaba a cabo una investigación sobre Brancrédito Internacional.

Wanda Vázquez
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
¿Quiénes somos?

