Tribunal Federal desestima los cargos contra los testigos cooperadores en los casos contra Wanda Vázquez Garced

El Tribunal Federal en San Juan desestimó hoy los casos contra los testigos cooperadores que se declararon culpables en relación a las acusaciones ya cerradas contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y otros dos coacusados.

Tras la culminación de los procesamientos por el indulto presidencial, el juez federal Francisco Besosa desestimó los cargos de conspiración, soborno con fondos federales y un esquema de kickbacks aceptados por John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, y Frances Díaz, exejecutiva de Bancrédito Internacional.

Ambos no fueron acusados por un gran jurado, sino que hicieron alegación de culpa a través de la radicación de un documento de “información” tras llegar a acuerdos con la Fiscalía federal como testigos cooperadores en el caso por alegado soborno y fraude radicado en el 2022 contra Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el consultor Mark Rossini.

Posteriormente, en junio de 2025, los tres acusados principales llegaron a acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpables por un cargo menos grave de violación a la ley de campaña electoral, en relación a un alegado donativo al comité político de la entonces gobernadora para las primarias de 2020.

Luego, este mes, el presidente de Estados Unidos emitió indultos para Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini, por lo que los casos fueron desestimados.

Blakeman y Díaz no recibieron indultos presidenciales. Pero, cada uno de esos caso fue “desestimado con perjuicio en el interés público y el interés de la justicia, según solicitado por el Ministerio Público”, ordenó el juez.

“La desestimación de” los cargos mediante documento de “información contra el acusado Blakeman, quien cooperó [...], y quien se declaró culpable de un cargo grave y era sujeto a un término de prisión de más de un año, es consistente con el interés público y el interés de la justicia”, afirmó Besosa.

El juez hizo la misma expresión al emitir la desestimación en el caso de Díaz.

Pese a los acuerdos del año pasado, las pasadas semanas, la Fiscalía federal había asegurado que estaba lista para ver el caso de soborno y fraude si fuera necesario, pues los abogados de la defensa habían denunciado violaciones al acuerdo.

En momentos en que la Fiscalía defendía su recomendación de un año de cárcel para Vázquez Garced, surgió el perdón presidencial tras múltiples dilaciones con las sentencias, la contratación del exabogado de defensa de Trump y la donación de un familiar del banquero a MAGA Inc.