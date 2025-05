“No puede ser que, en algunos municipios, se permita correr y en otros, no. Es importante que tengamos una evaluación para que todos los vehículos que transiten por carretera tengan tablillas. Esto no significa que todos los vehículos van a tener tablillas. Significa que se van a evaluar cuáles manufactureros permiten que transiten por vías principales, cuáles permiten que transiten por carreteras secundarias y cuáles solamente entre fincas o terrenos privados”, comentó, por su parte, la primera ejecutiva, tras participar este miércoles en un evento oficial en Caguas.

“Algunas personas no utilizan ningún tipo de equipo de seguridad, poniendo en riesgo su vida, la del policía y la de las personas que estén transitando las carreteras. No vamos a estigmatizar que son jóvenes nada más. Estas personas que no están bajo un marco regulatorio se van a la fuga porque la Policía no tiene ningún tipo de tablilla”, explicó el funcionario.