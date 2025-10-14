Conductor de 78 años fallece en un accidente de tránsito en Ceiba

Un hombre de 78 años que viajaba por la PR-53 en dirección de Ceiba a Fajardo falleció esta madrugada tras impactar una valla de seguridad con su vehículo.

La Policía informó que el accidente de tránsito se reportó a eso de las 4:30 a.m. de este martes, en el kilómetro 3.1, en Ceiba.

Las autoridades fueron alertadas del choque por personal de Metropistas y, al llegar, los agentes encontraron el vehículo Toyota Yaris, color gris, en el área del paseo. Ante esto, los carriles de la autopista estaban abiertos, pero la Policía informó que serían cerrados para el protocolo de medición de la escena.

Aunque se informó que el conductor es un hombre de 78 años, su identidad no fue divulgada públicamente.