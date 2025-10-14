Opinión
14 de octubre de 2025
77°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductor de 78 años fallece en un accidente de tránsito en Ceiba

El hombre impactó una valla de seguridad

14 de octubre de 2025 - 6:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que el accidente de tránsito se reportó a eso de las 4:30 a.m. de este martes, en el kilómetro 3.1, en Ceiba. (Alex Figueroa Cancel)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un hombre de 78 años que viajaba por la PR-53 en dirección de Ceiba a Fajardo falleció esta madrugada tras impactar una valla de seguridad con su vehículo.

RELACIONADAS

La Policía informó que el accidente de tránsito se reportó a eso de las 4:30 a.m. de este martes, en el kilómetro 3.1, en Ceiba.

Las autoridades fueron alertadas del choque por personal de Metropistas y, al llegar, los agentes encontraron el vehículo Toyota Yaris, color gris, en el área del paseo. Ante esto, los carriles de la autopista estaban abiertos, pero la Policía informó que serían cerrados para el protocolo de medición de la escena.

Aunque se informó que el conductor es un hombre de 78 años, su identidad no fue divulgada públicamente.

El agente Xavier Velázquez Montañez, de la División de Autopista de Ceiba, y el fiscal de turno estaban a cargo de la investigación.

