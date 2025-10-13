Opinión
13 de octubre de 2025
85°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban en una tienda de joyería y ropa exclusiva en Las Piedras

Al momento, no se ha estimado el valor de loas prendas hurtadas

13 de octubre de 2025 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el precinto de Las Piedras junto a personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao que continuarán la investigación correspondiente. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Cuatro individuos asaltaron una tienda de ropa exclusiva y joyería localizada en la calle José Celso Barbosa en Las Piedras.

RELACIONADAS

Según un informe preliminar de la Policía, el querellante reportó ser víctima de un asalto en el lugar por los sospechosos que llegaron portando armas de fuego y mediante amenaza e intimidación lo despojaron de dinero y prendas.

Posteriormente, los asaltantes se marcharon del lugar en un vehículo color claro.

Al momento se desconoce el valor de la propiedad hurtada.

El caso es investigado por el precinto de Las Piedras junto a personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao que continuarán la investigación correspondiente.

Tags
Breaking NewsLas PiedrasRobosAsaltosPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
