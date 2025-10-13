Roban en una tienda de joyería y ropa exclusiva en Las Piedras
Al momento, no se ha estimado el valor de loas prendas hurtadas
13 de octubre de 2025 - 4:55 PM
Cuatro individuos asaltaron una tienda de ropa exclusiva y joyería localizada en la calle José Celso Barbosa en Las Piedras.
Según un informe preliminar de la Policía, el querellante reportó ser víctima de un asalto en el lugar por los sospechosos que llegaron portando armas de fuego y mediante amenaza e intimidación lo despojaron de dinero y prendas.
Posteriormente, los asaltantes se marcharon del lugar en un vehículo color claro.
Al momento se desconoce el valor de la propiedad hurtada.
El caso es investigado por el precinto de Las Piedras junto a personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao que continuarán la investigación correspondiente.
