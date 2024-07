Conductora atropella guacamayo mascota de un hombre en el Viejo San Juan y continuó la marcha

Según José Duke Jr , como aparece en las redes sociales, se encontraba en el estacionamiento de Covadonga junto a su mascota, que nombró Fe , y otros tres pájaros de la misma especie cuando una mujer que presuntamente no se detuvo, atropelló al animal .

De acuerdo al criador de las aves, él le hizo señales a la mujer para que se detuviera y evitar la tragedia, pero esta no reaccionó a sus plegarias .

Al momento, las autoridades no cuentan con una querella formal por este suceso que desencadenó múltiples muestras de apoyo al hombre en las redes sociales.

“Le puse el nombre para que la gente crea y vea lo que es estar positivo todo el tiempo... No va a haber otro guacamayo igual que Fe” , expresó José Duke Jr entre llantos en su video.

El Nuevo Día se intentó contactar con José Duke Jr pero no logró establecer comunicación antes de la publicación de esta historia.

Conductora pudo incurrir en un delito menos grave

En entrevista con este medio, el coordinador de la Policía para la Ley 154 para la Protección y Bienestar de Animales, Joel Vidot , explicó que la ley estipula que una persona debe detenerse y hacer gestiones con las autoridades en caso de que atropelle a un animal que no es considerado una plaga en la isla .

“Una persona que atropelle a un animal y no haga las gestiones para atenderlo o abandone la escena comete delito menos grave” , apuntó Vidot quien añadió además que la ley cobija a todas las especies, tanto aves como mamíferos y reptiles .

“Si la persona se detiene y hace la gestión no comete delito. Pero si la persona abandona la escena y no hace esa gestión comete un delito menos grave” , afirmó el agente de la Policía.

En el caso de José Duke Jr, Vidot recomendó al hombre que radicara una querella formal con la Uniformada para poder iniciar un proceso de investigación. Tras culminado este reportaje, las autoridades no pudieron confirmar la existencia de una querella por maltrato animal en el área de San Juan.

“Este artículo (de la ley 154) no requiere de intención criminal, la persona no tiene que intencionalmente haber atropellado al animal, puede ser un caso accidental. Lo que se le pide a la persona es que se detenga y haga una gestión con la Policía o con la persona que es dueño del animal... que no lo abandone ahí tirado a su suerte”, añadió además.