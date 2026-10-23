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Confirman que el hombre que fue asesinado en Guayama fue Félix Plaud

La Policía indicó que su identidad fue confirmada por un amigo que llegó a la escena

23 de octubre de 2026 - 3:40 PM

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Félix Plaud de Choudens, quien fue activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), fue reportado como desaparecido este viernes. La Policía confirmó el reporte por parte la familia de Plaud de Choudens, quien dijo haberlo visto por última vez la noche del jueves.En 2023, el nombre de Plaud de Choudens surgió en testimonios durante el juicio federal contra el productor Sixto George Díaz Colón.
1 / 9 | Confirman que el hombre que fue asesinado en Guayama fue Félix Plaud. Félix Plaud de Choudens, quien fue activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), fue reportado como desaparecido este viernes. - Archivo El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cuerpo de Félix Plaud, quien fue reportado como desaparecido en la noche del juves, fue encontrado en la tarde de este viernes cerca de una gasolinera en el barrio Borinquen de Guayama, confirmó el superintendente de la Policía de Puerto Rico.

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De acuerdo con el informe preliminar, el hallazgo del cuerpo de Plaud, en un pastizal cerca de una gasolinera Total, fue reportado a la 1:57 p.m.

Joseph González, superintendente de la Policía, indicó que un amigo de Plaud que llegó a la escena fue quien confirmó su identidad.

La Policía resaltó que Plaud falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama están a cargo de la pesquisa.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

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AsesinatosGuayamaPolicía de Puerto RicoCICBreaking News
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