Confirman que el hombre que fue asesinado en Guayama fue Félix Plaud
La Policía indicó que su identidad fue confirmada por un amigo que llegó a la escena
23 de octubre de 2026 - 3:40 PM
23 de octubre de 2026 - 3:40 PM
El cuerpo de Félix Plaud, quien fue reportado como desaparecido en la noche del juves, fue encontrado en la tarde de este viernes cerca de una gasolinera en el barrio Borinquen de Guayama, confirmó el superintendente de la Policía de Puerto Rico.
De acuerdo con el informe preliminar, el hallazgo del cuerpo de Plaud, en un pastizal cerca de una gasolinera Total, fue reportado a la 1:57 p.m.
Joseph González, superintendente de la Policía, indicó que un amigo de Plaud que llegó a la escena fue quien confirmó su identidad.
La Policía resaltó que Plaud falleció en la escena tras recibir múltiples heridas de proyectil de bala.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama están a cargo de la pesquisa.
Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia
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