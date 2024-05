“Él (‘Coquito’) tenía la regla de que en Torres de Sabana no se mataba a nadie, ellos (la ganga) los mataban y los sacaban del área para que la Policía no entrara al residencial… Se dice que mataban en Torres de Sabana y los tiraban en otros lugares”, señaló el agente anónimo.

Lazos con el reguetón

Respetado en su comunidad

“Coquito” no llegó a ser convicto a pesar de ser investigado ampliamente desde 1998, año en que se presentó el primer caso en su contra, por asesinato y violaciones a la Ley de Armas.

En Torres de Sabana –demolido en 2022–, conocido como “El Castillo” por la muralla que lo rodeaba, “Coquito” no era percibido como un narco y, en cambio, era respetado por los vecinos, de acuerdo con José Rodríguez , quien fue líder comunitario del residencial.

“Yo no me involucraba porque cada cual es dueño de su vida, pero te puedo decir que allí a él lo respetaba todo el mundo, era un jefe de la comunidad, había un respeto de todos”, aseguró en entrevista con este diario. “Era una persona que respetaba a los residentes y lo respetaban. Nunca vi un abuso de él contra la comunidad”.

“Un beneficio que podría tener esa persona con relación a la comunidad es que la gente no ve más allá de lo que le conviene ver. En ese sentido, por ejemplo, en el momento que ‘Coquito’ daba esos beneficios, él se garantizaba de que no lo iban a delatar, de que no iban a hablar cosas innecesarias o que lo incriminasen, porque la gente entendía que le debía a él”, apuntó el experto.