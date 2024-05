En la cobertura mediática del crimen, su nombre no sonaba como los de Alex Trujillo o Ángelo Millones , otros criminales de su época. Pero eso cambió en 2006, cuando su asesinato destapó un escándalo que salpicó a legisladores, artistas y agentes del orden público.

En un informe, con fecha del 1 de agosto de 2007, el Departamento de Justicia concluyó que no había lazos criminales entre López Rosario y Martínez, Soto y Jiménez Cruz. Sin embargo, corroboró, mediante 53 declaraciones juradas y varias entrevistas, que compartieron en actividades y que procuraron por su salud tras ser hospitalizado en 2006.

El Nuevo Día requirió este informe, pero Justicia denegó la solicitud de información bajo la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141 de 2019), “ya que el Departamento no cuenta con los documentos solicitados”. Además, la agencia declinó dar entrevista.

El informe expone que Martínez intervino para diligenciar, en 2004, la licencia de portación de armas de “Coco”. Pero, según Martínez, no conoció a López Rosario formalmente hasta diciembre de 2005, cuando Correa Rivera se lo presentó en una actividad en Torres de Sabana. El documento añade que Correa Rivera fue quien pidió a Martínez que asistiera “a su amigo” con la licencia.

No fue posible contactar a Jiménez para solicitar una entrevista, mientras que Correa Rivera –quien fue representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) y ahora aspira a la alcaldía de Trujillo Alto– no contestó llamadas y mensajes de texto. Martínez y Soto declinaron contestar preguntas de El Nuevo Día .

Una persona con conocimiento de los hechos, que prefirió no identificarse, alegó que Martínez se refería a López Rosario como su “hermano”. Agregó que el grupo implicado en la polémica aparentaba tener “una red” de contactos en agencias de seguridad pública.

“En relación al alegado vínculo que tuvo ‘Coquito’ López con políticos y policías, es algo que no te puedo comentar al momento, porque al día de hoy son asuntos que todavía están bajo investigación” , contestó el fiscal federal López Rocafort. No negó ni confirmó que haya una pesquisa activa.

“Ayudante” de Martínez

Si bien el informe dice que “no surge evidencia que vincule a los legisladores con la existencia de la comisión de delito”, enfatiza que “sí entendemos que estos debieron evitar relacionarse con esta persona, quien era motivo de investigación por las autoridades estatales y federales con relación al trasiego de drogas, lo que no debió pasar por desapercibido por los signos aparentes que esta persona manifestaba”.

Amplio historial criminal

“Tradicionalmente, en el contexto de Estados Unidos , de otros países y de aquí, el mundo del trasiego de drogas y del trasiego de armas, se entiende que tiene vínculos directos con la élite económica y la élite política”, dijo el experto. “La historia de ‘Coquito’, que murió infelizmente muy joven, dejó como un sinsabor en términos de que se pudo haber averiguado un poco más, se pudo haber tomado justicia o cartas en el asunto, y no se pudo”, expuso.

Sobre el silencio que impera entre las partes involucradas de una u otra forma, a casi 19 años del asesinato de “Coco”, García Toro argumentó que no debe sorprender, pues el caso quedó sin resolverse.

“Había una cuestión entre acciones y percepciones que no llegó a satisfacer, como dice el dicho, ni a griegos ni a troyanos, porque no se llegó a probar nada a pesar de que se quedaron todas las dudas en el aire. Para un político, las dudas en el aire lo incriminan”, manifestó. “No hubo una vuelta que cerrase el caso, sino que se quedó todo eso abierto. Entonces, políticos, familiares, personas involucradas, inclusive personas que dieron testimonio, no quieren que eso salga otra vez a la luz pública”.