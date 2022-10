Tras haber hecho un llamado, ayer, para que la población ayudara a dar con el paradero de la guagua implicada en el hit and run que dejó herida a una legisladora municipal de Humacao, agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Humacao corroboran, hoy, confidencias que comenzaron a recibir con respecto a la ubicación del vehículo.

El director de dicha división, Félix Morales, indicó a El Nuevo Día que asignaron un oficiales para que verifiquen la información, mientras continúan finiquitando el expediente del caso con la intención de someterlo ante la evaluación de la fiscalía para la radicación de cargos.

“Tenemos un grupo de trabajo con la búsqueda (de la guagua) tras una información que surgió y no la puedo revelar al momento”, señaló el teniente vía telefónica.

El incidente ocurrió en la noche del pasado martes en la PR-917, ramal 9917, frente a una pizzería que ubica en la entrada de la urbanización April Gardens, en Las Piedras. Según el informe de novedades, la portavoz alterna del Partido Nuevo Progresista en la Legislatura Municipal de Humacao, Norma Casanova Delgado, cruzaba por la mencionada vía cuando una persona que conducía una guagua tipo pick-up la atropelló y luego abandonó el lugar sin dejar información alguna.

Al día siguiente, inició la búsqueda de una Ford-150 de color blanco y con tablilla de carga 1058211, pero aún no han dado con el vehículo.

La legisladora Norma Casanova Delgado es portavoz alterna del PNP en la Legislatura Municipal de Humacao. (Captura)

La guagua, según la Uniformada, pertenece a un policía del cuartel estatal de Naguabo. El nombre del potencial sospechoso no ha sido revelado por las autoridades. “Queremos garantizar la presunción de inocencia”, dijo Morales en una entrevista previa con este medio, al ser cuestionado respecto a la identificación del oficial.

No obstante, el funcionario fue enviado a tomar una licencia que lo inhibe de presentarse a sus labores.

El hombre acudió a la Fiscalía de Humacao, donde lo entrevistaron, pero se amparó en su derecho a no autoincriminarse. Debido a ello y al hecho de que no se ha encontrado la guagua con la que habría cometido el crimen, la Uniformada no ha podido esclarecer el caso, aunque Morales dejó entrever que están próximos a lograrlo.

Por ejemplo, al preguntarle qué resultó de varias entrevistas que han realizado en los pasados días, respondió que levantaron declaraciones que están “contrastando” con la grabación de cámaras de seguridad cercanas al lugar del incidente.

“Se han levantado declaraciones, pero no se han terminado todas las entrevistas. Estamos armando el antes, durante y después. Tenemos ya unas ideas bastante certeras”, aseguró.

“Estamos preparando el caso para que la fiscalía tome la determinación oportuna del momento de la radicación”, abundó.

Acerca de dónde entienden que puede estar la guagua implicada en estos hechos, Morales dijo que “no descartamos nada, ni ningún municipio”.

“Estamos buscando en toda el área de Humacao, Las Piedras, Naguabo y fuera de nuestra jurisdicción”, acotó.

Al tiempo, recabó la cooperación de la población para que notifiquen, de inmediato, cualquier información que entiendan pueda servir para el esclarecimiento de este caso. La persona que tenga detalles puede llamar, de manera confidencial, al (787) 343-2020.

“Toda la información que nos provean la vamos a investigar y la vamos a corroborar para lograr el esclarecimiento y llevarlo ante la fiscalía”, puntualizó.

Casanova Delgado cursa su primer cuatrienio en el puesto que ocupa.

El presidente de la asamblea a la que pertenece, Ángel Rodríguez Medina, dijo a este diario que hasta ayer, viernes, la legisladora seguía recluida en la Unidad de Trauma del Centro Médico de Río Piedras y se recuperaba satisfactoriamente.