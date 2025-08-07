Cosculluela denuncia ser víctima de robo: desconocidos se llevan pertenencias valoradas en más de $300,000
La Policía investiga el incidente, en el cual las víctimas en la residencia fueron atadas por dos hombres
7 de agosto de 2025 - 6:25 AM
El artista José Cosculluela denunció, el miércoles, haber sido víctima de un robo domiciliario en Trujillo Alto, luego que dos desconocidos entraran en la residencia en la que se encontraba y robaron pertenencias valoradas en $308,700.
De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, dos individuos con ropa oscura entraron en la vivienda, ubicada en la urbanización Emerald Lake. El robo fue reportado a eso de las 5:10 p.m.
"Mediante amenaza e intimidación, y portando armas de fuego, lograron reducir a dos personas que se encontraban en el lugar, atándolas en el área de la sala“, indicó la Uniformada.
Acto seguido, los hombres trasladaron a una de las personas hasta una oficina y una habitación, de donde se llevaron las pertenencias, que no fueron detalladas en el informe policíaco. Los individuos se apropiaron, luego, una guagua Range Rover, del año 2020, y huyeron del lugar en ella. El vehículo fue, posteriormente, recuperado por Cosculluela en un negocio en Aguas Buenas.
Ninguna de las tres víctimas resultó herida, precisó la Policía.
La agente Carmen Rivera, de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Carolina, está a cargo de la investigación.
