Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
7 de agosto de 2025
79°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cosculluela denuncia ser víctima de robo: desconocidos se llevan pertenencias valoradas en más de $300,000

La Policía investiga el incidente, en el cual las víctimas en la residencia fueron atadas por dos hombres

7 de agosto de 2025 - 6:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los individuos se apropiaron de una guagua Range Rover que luego fue recuperada por el artista en Aguas Buenas. (Pablo Martínez Rodríguez)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El artista José Cosculluela denunció, el miércoles, haber sido víctima de un robo domiciliario en Trujillo Alto, luego que dos desconocidos entraran en la residencia en la que se encontraba y robaron pertenencias valoradas en $308,700.

RELACIONADAS

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, dos individuos con ropa oscura entraron en la vivienda, ubicada en la urbanización Emerald Lake. El robo fue reportado a eso de las 5:10 p.m.

"Mediante amenaza e intimidación, y portando armas de fuego, lograron reducir a dos personas que se encontraban en el lugar, atándolas en el área de la sala“, indicó la Uniformada.

Acto seguido, los hombres trasladaron a una de las personas hasta una oficina y una habitación, de donde se llevaron las pertenencias, que no fueron detalladas en el informe policíaco. Los individuos se apropiaron, luego, una guagua Range Rover, del año 2020, y huyeron del lugar en ella. El vehículo fue, posteriormente, recuperado por Cosculluela en un negocio en Aguas Buenas.

En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores.Momentos en que amigos y familiares, incluyendo a Cosculluela, se presentaron en el hospital Auxilio Mutuo al enterarse del fallecimiento del productor y rapero Buddha (en 2007) quien fue uno de los que le abrieron las puertas en el mundo musical. Ficha de José Fernando Cosculluela Suárez suministrada por el Negociado de la Policía, luego de que un juez hallara causa para arresto en su contra en 13 cargos de maltrato bajo la Ley 54 y dos bajo la Ley de Armas, ante la denuncia de su exesposa Jennifer Fungenzi. El intérprete permanece libre con grillete electrónico tras pagar la fianza.
1 / 15 | Cosculluela: repaso a una trayectoria entre éxitos y líos. En el 2006, José Fernando Cosculluela Suárez, comenzó a dar sus primeros pasos en la música, bajo el nombre de "Cosculluela", con la ayuda del rapero Buddha y otros productores. - Laura Magruder

Ninguna de las tres víctimas resultó herida, precisó la Policía.

La agente Carmen Rivera, de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Carolina, está a cargo de la investigación.

Tags
Policía de Puerto RicoCosculluelaRobo domiciliarioTrujillo AltoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: