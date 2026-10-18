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Dos hombres son asesinados a tiros en distintos sectores de San Juan: ¿qué se sabe?

Los agentes de la División de Homicidios del CIC de San Juan investigan las circunstancias de ambos asesinatos

18 de octubre de 2026 - 9:21 AM

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En la escena se recuperaron múltiples casquillos de bala de diferentes calibres. (Alex Figueroa Cancel)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga dos asesinatos ocurridos por separado durante la noche del sábado en Santurce y Hato Rey, en San Juan.

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El caso más reciente se reportó a eso de las 11:57 p.m. en la calle Unión, en el sector Villa Palmeras, en Santurce.

Según el informe policial, un hombre fue baleado mortalmente y encontrado por las autoridades tendido sobre el pavimento, con heridas de bala y sin signos vitales.

El occiso, que no ha sido identificado, fue descrito como una persona de tez negra, de 5 pies y 8 pulgadas de estatura y un peso aproximado de 140 libras. Tenía el cabello rizado de color marrón, bigote y un tatuaje.

Al momento de los hechos, vestía un abrigo rojo con la palabra “Georgia”, una camiseta negra debajo del abrigo, pantalones cortos rojos, medias negras marca Puma y calzado deportivo blanco, negro y rojo marca Champion.

En la escena se recuperaron múltiples casquillos de bala de diferentes calibres.

Mientras que más temprano, a eso de las 7:45 p.m., la Policía encontró el cuerpo baleado y sin signos vitales de otro hombre en la calle Pachín Marín, en la barriada Las Monjas, en Hato Rey.

Según la información preliminar, el occiso, que tampoco ha sido identificado, fue descrito como una persona de tez trigueña, de 5 pies y 9 pulgadas de estatura y cabello corto negro tipo afro. No presentaba tatuajes ni cicatrices. Al momento de los hechos, vestía un pantalón largo azul tipo sudadera y no llevaba camisa.

En la escena se recuperaron alrededor de siete casquillos de bala. Las autoridades continúan investigando las circunstancias de este crimen.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de las pesquisas de ambos casos.

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