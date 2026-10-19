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DRNA realizará rondas y vuelos diarios a Caja de Muertos tras vandalismo de sismógrafo

Previamente, se realiazaban cada 48 horas

19 de octubre de 2026 - 1:51 PM

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Pese a que las instalaciones del DRNA en la isla, ubicada al sur de Puerto Rico, están cerradas tras los daños sufridos por los terremotos en 2020, Caja de Muertos continúa recibiendo decenas de personas, sobre todo en fines de semana, que llegan en sus propias embarcaciones o ‘jet skis’. (Xavier Araújo)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

A partir del lunes, la Unidad Marítima del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en Ponce, realizará rondas diarias en la Reserva Natural de Caja de Muertos, informó la agencia en declaraciones escritas.

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La determinación se dio luego de que se reportara el vandalismo de un sismógrafo, propiedad de la Red Sísmica de Puerto Rico, en el islote ubicado al sur de Puerto Rico.

“Igualmente, se estarán realizando vuelos diarios de Vehículos Aéreos No Tripulados, pilotados por Vigilantes certificados, para aumentar así el monitoreo de la zona”, indicó el DRNA, al explicar que los viajes a Caja de Muertos se realizaban cada 48 horas.

En entrevista previa con El Nuevo Día, Nelson Cruz, comisionado del Cuerpo de Vigilantes, explicó que se percataron del “vandalismo” del sismógrafo y de la placa solar que lo energizaba, durante un viaje de mantenimiento que se coordinó entre la Unidad Marítima de los Vigilentes en Ponce y la Red Sísmica de Puerto Rico. Según lo observado, el equipo quedó “inservible”.

El artefacto vandalisado se utilizaba para monitorear los movimientos telúricos en la zona y fue clave para el estudio de los temblores en el área sur, suscitados entre 2019 y 2020.

Como parte del protocolo en estos casos, se alertó al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, quien ordenó la radicación de una querella ante la Policía. En los próximos días, se comunicarán con la Universidad de Puerto Rico (UPR), institución a la que está adscrita la Red, para determinar los próximos pasos.

“Para la Red Sísmica es importante la ubicación y el área geográfica donde estaba ubicado el equipo. Así que, entiendo yo que dada la situación, en conjunto con el secretario, determinarán si se establece nuevamente en esta zona o se traslada a otro lugar cerca de la costa sur de Puerto Rico”, dijo Cruz.

A preguntas de este diario, el comisionado del Cuerpo de Vigilantes reconoció que no hay cámaras de seguridad, al momento, en la zona. Durante el verano, por la cantidad de visitas que recibía la playa, se instalaron unas cámaras, “pero fueron removidas ya que la temporada bajó”.

Pese a que las instalaciones del DRNA en la isla, ubicada al sur de Puerto Rico, están cerradas tras los daños sufridos por los terremotos en 2020, Caja de Muertos continúa recibiendo decenas de personas, sobre todo en fines de semana, que llegan en sus propias embarcaciones o ‘jet skis’.

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Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y AmbientalesDRNARed Sísmica de Puerto RicoCaja de Muertos
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Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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