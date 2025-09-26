Educación activa protocolos tras posible intoxicación alimentaria en escuela de Dorado

El Departamento de Educación (DE) activó sus protocolos ante la sospecha de un posible caso de intoxicación alimentaria que afectó a cuatro estudiantes en una escuela intermedia de Dorado.

El portavoz del DE, Alexis Ramos, confirmó a El Nuevo Día que, tras el evento, los estudiantes, quienes se encuentran en buen estado de salud, fueron trasladados a hospitales para recibir asistencia médica.

“La Autoridad Escolar de Alimentos junto con la escuela van a activar los protocolos correspondientes, conjuntamente con el Departamento de Salud, para los muestreos, validación y todo lo correspondiente para identificar qué ocurrió, si en efecto fue algo que consumieron dentro del comedor o descartar porque también se podría descartar”, expresó Ramos.

“La prioridad es la estabilidad y la salud de los jóvenes y están siendo atendidos en instituciones médicas”, sostuvo.

Por su parte, el Municipio de Dorado informó que la situación ocurrió en la escuela intermedia Ricardo Arroyo Laracuente.

En una publicacion en redes sociales, el ayuntamiento detalló que “personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, en coordinación con Emergencias Médicas, la Policía Municipal, la Policía Estatal y el Departamento de Educación, atendieron un incidente de posible intoxicación alimentaria en el comedor escolar”.

“Los menores afectados están recibiendo atención médica inmediata y, como medida de precaución, están siendo trasladados a un hospital cercano para la debida evaluación y tratamiento”, agregó el municipio.

“La administración municipal mantiene comunicación constante con las autoridades educativas y de salud para garantizar la seguridad de la comunidad escolar y continuará ofreciendo información oficial según se desarrollen los acontecimientos”, aseguró.