Al momento de ser asesinada, Karla Rodríguez Ares tenía una orden de protección vigente contra su expareja y presunto feminicida, Víctor Ramos Rivera. Y estaba pendiente, además, una vista de causa para arresto en alzada, solicitada por el Ministerio Público, luego de que una jueza del Tribunal de Caguas desestimara un cargo por maltrato agravado.

Ante la situación y los resultados de las medidas tomadas por el Estado, el gobernador Pedro Pierluisi opinó este martes que “hubo una equivocación” en el caso, por lo que aseguró que “está bajo evaluación, bajo investigaciones y esperemos que, si se cometió cualquier error, en cualquier nivel, pues no se repita y se tomen cartas en el asunto”.

Mientras, la procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez Sanabria, dijo en declaraciones escritas que “Karla no merecía ser una estadística más. Merecía vivir una vida llena de amor, respeto y felicidad. Es incomprensible que le hayan arrebatado esa oportunidad”.

Además instó a que se investigara “con la objetividad y seriedad que requiere” las supuestas expresiones de la víctima en corte de que se convertiría en una estadística más.

“Hago un llamado a todas las entidades designadas a proteger a las víctimas sobrevivientes a realizar un ejercicio de autoevaluación e identificar alternativas para que muertes como la de Karla no vuelvan a repetirse”, expresó Bermúdez Sanabria.

Rodríguez Ares, de 35 años, fue asesinada, el pasado fin de semana, junto a su pareja, Luis Lebrón Cuevas. Ambos cuerpos baleados fueron encontrados en la sala de la residencia de la mujer, en el barrio Jaguas, de Gurabo.

Hace poco menos de un mes, el 12 de noviembre, la jueza María Rojas Delgado había concedido una orden de protección a quien se convirtió en la vigésima víctima de feminicidio íntimo de 2023, según datos del Observatorio de Equidad de Género.

Un día después, la jueza Yarissa Santiago San Antonio no encontró causa para arresto por un cargo de maltrato agravado contra Ramos Rivera –quien fue encontrado sin vida este martes– por un alegado patrón de acecho, en el que, incluso, el hombre, según los documentos de la denuncia, irrumpió en casa de la víctima, dejando una foto de ambos, documentos personales y se apropió de una cámara de seguridad.

Las cosas pudieron haber sido diferentes

La intercesora legal Ángela Jiménez Hernández, quien acompaña diariamente a víctimas y sobrevivientes de violencia de género en los procesos judiciales, destacó que, si se hubiese determinado causa para arresto por el cargo de violencia de género, “quizás las cosas pudieron haber sido diferentes”.

“Muchas veces, las herramientas, si se dan adecuadamente, pueden ayudar a evitar muchos daños colaterales. En este caso, si a lo mejor se hubiera encontrado causa, pues a lo mejor pudo haber sido ingresado a una institución penitenciaria porque, a lo mejor, no pudo haber pagado la fianza, si fuera alta. A lo mejor, se le pudo haber puesto un grillete de acuerdo al delito que se le imputó”, indicó Jiménez Hernández.

Subrayó, no obstante, que la determinación pudo deberse a diversos factores, pues las radicaciones de cargo las hace la fiscalía, pero también dependen de la investigación de la Policía. Además, en la etapa de la llamada vista de Regla 6, solo es necesario presentar lo que se conoce como “scintilla” de evidencia, lo que es limitado.

“Esto es un trabajo prácticamente de equipo y habría que ver qué parte del equipo no hizo su trabajo”, señaló la funcionaria.

De hecho, lo anterior fue reafirmado por el gobernador, quien sostuvo que “ahí intervinieron todos los actores del sistema de justicia. Intervino la Policía, intervino fiscalía, fiscales especializados en casos de violencia doméstica e intervino la judicatura. Ese asunto está bajo evaluación, por no decir investigación”.

“Su vida fue arrebatada”

Para muchas personas –particularmente en redes sociales–, este caso presenta paralelismos con el de Andrea Ruiz Costas, quien fue asesinada por su expareja, en abril de 2021, luego de que se le negara una orden de protección.

Aunque Rodríguez Ares mantenía una orden de protección vigente, para Coraly León, presidenta de la junta directiva de la Red de Albergues de Violencia de Género, el Estado falló en proveer las garantías para que la mujer permaneciera con vida.

“Hizo todo lo que socialmente se pide o lo que, incluso el Estado, desde el gobierno y las agencias, pide a las sobrevivientes que hagan. Con todo y eso, el sistema le falló y su vida fue arrebatada. Así que espero que esto genere no solo reflexión, sino cambios concretos, acciones concretas porque, si no lo hacemos, esta realidad no va a cambiar”, sostuvo León en entrevista con El Nuevo Día.

Añadió que, “a nivel sistémico, no se apuesta a la prevención. No hay programas eficaces que trabajen en cómo evitar que pasen las cosas que pasaron en este caso”. En ese sentido, ejemplificó que una de las estrategias para la prevención de la violencia machista es la educación con perspectiva de género.

“Ha habido muchísima resistencia sobre la educación por perspectiva de género y esa es una de las mejores apuestas que podemos hacer para ir cambiando los elementos que redundan en los feminicidios, una generación a la vez. Pero ha habido mucha resistencia y, de paso, siguen aumentando los feminicidios”, verbalizó León.

Imprescindible la atención a agresores

De otra parte, el discurso social contra la violencia de género relega, muchas veces, la responsabilidad de salvaguardar la vida en las personas víctimas y muy poco se habla de los programas y servicios que requieren las personas agresoras, recordó León.

Con ella, coincidió la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género, Irma Lugo Nazario, quien señaló que “hay que trabajar también con los agresores porque, mientras esa mirada y esas actitudes no cambien, aunque cambien de pareja, se van a repetir, porque ya son conductas propias de la persona en su relación de pareja. Lo hemos visto: el mismo agresor con diferentes parejas”.

Lugo Nazario instó a que las estrategias dirigidas a agresores tienen que ir más allá de los programas de reeducación y desvío que, en ocasiones, pueden tomarse cuando hay una convicción por delitos contemplados en la Ley 54 de violencia doméstica.

“Esos que están en medio, ¿dónde se quedan? ¿Qué información les llega? ¿Qué tipo de educación y orientación les llega sobre estas problemáticas de cambios de conducta?”, cuestionó la experta.

Asimismo, León señaló la escasa fiscalización a los proveedores de estos cursos, al currículo que siguen y en qué los basan.

Existen recursos de ayuda y apoyo

Las expertas consultadas consignaron que los servicios para víctimas y sobrevivientes de violencia machista están disponibles para todas las personas. En ese sentido, instaron a acceder a ellos.

León puntualizó, también, que los albergues para víctimas de violencia de género están disponibles en cualquier momento.

“No importa si estamos de vacaciones, no importa si estamos en Navidad, los albergues son una opción. Los albergues han demostrado ser 100% efectivos en proteger la vida de sobrevivientes y de sus crías. Así que, para mí, es importante que personas sobrevivientes en este momento sepan que pueden comunicarse, que pueden buscar ayuda en los albergues, que pueden buscar protección”, señaló.

Para Jiménez Hernández, “no podemos pensar que todos los casos van a tener el mismo desenlace, el lamentable desenlace que tuvo esta joven, que apagaron su vida antes de tiempo. Hay que salir, no nos podemos quedar en estos ciclos”.

“Si el mensaje es que no salgan, que mejor perpetúen el ciclo por evitar desgracia, hemos perdido la batalla las que llevamos la causa de la violencia de género y nos han ganado, una vez más, los opresores y los machistas y el patriarcado en el país. Eso no puede ser así”, aseveró.

---

Tanto la Policía como la Oficina de la Procuradora de la Mujer tienen herramientas para atender, confidencialmente, cualquier señalamiento o querella sobre un patrón de abuso, maltrato o situación por violencia de género. Si eres o conoces de una persona que atraviesa un patrón similar puedes comunicarte con la Policía al (787) 792-6734 o (787) 343-2020, así como con la Oficina de la Procuradora de la Mujer al (787) 722-2977.