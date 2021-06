El excandidato independiente a la gobernación y ambientalista Eliezer Molina negó que fuera la persona que convocó una manifestación hoy, miércoles, que paralizó los trabajos de construcción de las zonas recreativas del condominio Sol y Playa en Rincón y que culminó con el arresto de tres personas y una citación, en la que Molina fue incluido, ante el Tribunal de Aguadilla para la posible radicación de cargos.

Molina fue citado a acudir al Tribunal de Aguadilla mañana, jueves, a la 1:30 p.m., junto con Jeremie Vélez Rosario, Miguel Ángel Lunas Ríos y Gretchen Boris Pérez, las tres personas que fueron arrestadas por agentes del Negociado de la Policía por destrucción de propiedad privada y por paralizar labores de construcción de un proyecto debidamente autorizado.

En entrevista con El Nuevo Día, el comandante del área de Aguadilla, el teniente coronel Rolando Trinidad, indicó que fue Molina quien convocó la manifestación a la que se unieron de 40 a 50 personas. No obstante, Molina sostuvo que participó de la protesta, pero no la convocó.

PUBLICIDAD

“Allí el público se suscitó de forma orgánica. Naturalmente, yo dije que iba a ir, pero eso no significa que yo haya convocado. Escuchando el reclamo del pueblo yo asistí, pero no convoqué la manifestación. Inclusive, cuando yo llegué ya habían personas que estaban manifestándose”, explicó Molina via telefónica.

Según indicó el Negociado de la Policía, Molina podría enfrentar cargos por paralizar los trabajos de construcción de un proyecto debidamente autorizado. Vélez Rosario y Lunas Ríos podrían enfrentar cargos por destrucción de propiedad privada y por paralizar las labores, mientras que Boris Pérez podría ser acusado por destrucción de propiedad.

Aunque la Policía sostuvo que Molina no fue arrestado, el ambientalista dio a entender que la experiencia fue como si hubiese pasado por el proceso.

“A mí se me tomó la información (en el cuartel). Lo que pasa es que tuvieron la deferencia y me acompañaron hasta el cuartel. Yo llegué en mi vehículo, pues si no, me hubiesen esposado en una patrulla. Ellos me arrestaron porque me rodearon; yo simplemente conduje mi vehículo, pero si no hubiese sido esposado y puesto en una patrulla”, indicó Molina.

Al ser abordado sobre si está de acuerdo con la apreciación de la Policía de que ayudó en la paralización de las obras de construcción, Molina contestó que “yo preferiría esperar a que mañana se dilucide todo”.

“Mi exhortación a los puertorriqueños es a defender el medioambiente porque las agencias pertinentes nos pusieron en venta. En lo que es la lucha por el medioambiente y la justicia social uno enfrenta este tipo de cosas, y el pueblo, ante una falta de acción por las agencias pertinentes, nos toca actuar para defender nuestros recursos naturales, pues el Estado no lo está haciendo”, enfatizó Molina.

PUBLICIDAD

Trinidad indicó que en un momento dado los manifestantes, al ver la llegada de un camión que depositaría cemento para los cimientos de una piscina, rompieron una verja para detener el paso del vehículo. El oficial añadió que las personas se negaron a abandonar la propiedad privada y continuaron destruyendo la verja. En última instancia, añadió el comandante del área de Aguadilla, los manifestantes paralizaron todas las labores de construcción y la descarga del cemento.

La manifestación se dio luego que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) levantó, más temprano en el día, la orden de paralización que emitió el 19 de mayo contra la empresa a cargo de las labores de construcción en el condominio. La agencia emitió la paralización al entender que parte del proyecto ubicaba ilegalmente dentro de los 20 metros conocidos como la faja de salvamento o zona de separación de la playa, lo que divide la propiedad privada del dominio público.

Sin embargo, la División de Agrimensura del DRNA concluyó que no había invasión de la zona marítimo-terrestre. Al levantar la orden de paralización, el DRNA explicó, mediante comunicación escrita, que refirió la investigación sobre las supuestas irregularidades a la Junta de Planificación (JP).

La agencia sostuvo que “los trabajos en el área cuentan con un permiso de construcción” emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Por lo tanto, agregó el DRNA, corresponde a la JP examinar “el proceso de permisos”, en virtud del Artículo 14.5, inciso (c), del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios. Dicho reglamento designa a la JP como la entidad para “investigar los referidos o querellas de las entidades gubernamentales concernidas o cualquier persona natural o jurídica”.

PUBLICIDAD

Trinidad indicó que en un momento dado los manifestantes, al ver la llegada de un camión que depositaría cemento para los cimientos de una piscina, rompieron una verja para detener