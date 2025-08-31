En condición de cuidado dos adolescentes que manejaban una motora y chocaron en Fajardo

Dos menores de edad que manejaban una motora presuntamente chocaron contra un carro en un accidente grave reportado a eso de las 3:08 p.m. de este domingo, en la PR-976, kilómetro 10.8 del barrio Sonadora, en Fajardo.

Según un informe preliminar de la Policía, los adolescentes, de 13 y 17 años, fueron atendidos por paramédicos y posteriormente transportados en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.