En condición de cuidado dos adolescentes que manejaban una motora y chocaron en Fajardo
Los menores, de 13 y 17 años, fueron transportados en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras
31 de agosto de 2025 - 4:28 PM
31 de agosto de 2025 - 4:28 PM
Dos menores de edad que manejaban una motora presuntamente chocaron contra un carro en un accidente grave reportado a eso de las 3:08 p.m. de este domingo, en la PR-976, kilómetro 10.8 del barrio Sonadora, en Fajardo.
Según un informe preliminar de la Policía, los adolescentes, de 13 y 17 años, fueron atendidos por paramédicos y posteriormente transportados en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.
El caso está bajo investigación de la División de Patrullas de Carreteras del área de Fajardo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: