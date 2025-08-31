Opinión
31 de agosto de 2025
84°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición de cuidado dos adolescentes que manejaban una motora y chocaron en Fajardo

Los menores, de 13 y 17 años, fueron transportados en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras

31 de agosto de 2025 - 4:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los adolescentes, de 13 y 17 años, fueron atendidos por paramédicos y posteriormente transportados en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. (josian.bruno@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Dos menores de edad que manejaban una motora presuntamente chocaron contra un carro en un accidente grave reportado a eso de las 3:08 p.m. de este domingo, en la PR-976, kilómetro 10.8 del barrio Sonadora, en Fajardo.

Según un informe preliminar de la Policía, los adolescentes, de 13 y 17 años, fueron atendidos por paramédicos y posteriormente transportados en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.

El caso está bajo investigación de la División de Patrullas de Carreteras del área de Fajardo.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
