“Jamás esperamos una tragedia como esta”: lloran en Lares la muerte de pescador tras impacto de rayo

“Mi pueblo está de luto por esta tragedia”.

Así resumió el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, el sentir que predomina en su municipio después del inesperado fallecimiento del pescador Alexander Vega, este sábado, después de que fuera impactado por un rayo mientras navegaba en el lago Toa Vaca, de Villalba.

Arroyo explicó que conocía a Vega, quien tenía 48 años, y a su familia hace décadas, desde que estaban en escuela superior.

“Son gente humilde, trabajadora... nada negativo. Todo lo contrario, todo es positivo, de alegría, gente buena que ayuda al prójimo”, expresó Arroyo a El Nuevo Día.

El ejecutivo municipal relató que después de haber hablado con el padre de Vega varias veces, pasó frente a su casa, pero confesó que no tuvo la fuerza para bajarse del auto.

“Se me hizo tan difícil parar. No me atreví. Aunque ya he hablado varias veces con ellos, es fuerte ver la familia que tiene el corazón destrozado”, manifestó. “Jamás esperamos una tragedia como esa”.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:20 p.m. de ayer, sábado, cuando las autoridades fueron alertadas sobre dos hombres afectados por un rayo: uno resultó con quemaduras, mientras que Vega cayó al agua. Tras horas de búsqueda su cuerpo fue recuperado en la mañana de este domingo.

En ese momento, Arroyo dijo que recibió una llamada del alcalde de Villalba, Dan Santiago, quien le puso al teléfono a la viuda y al padre de Vega.

“No me acuerdo bien lo que le dije a ella, pero fue algo como que ‘no tengo palabras, que ‘simplemente vamos a orar en la iglesia por él y ustedes’. Y así fue. Oramos mucho por ellos, para que Dios le dé paz y soporte, porque estos días no van a ser fáciles”, expuso.

Según el alcalde lareño, Vega era un entusiasta de la pesca. Era miembro de una comunidad de pescadores de Lares, que participan de ese deporte “en el lago de Castañer y en el lago que colinda con Piletas. Ahí está el Club Nobinero Lareño, aunque queda en Quebradillas”.

“Alexander estaba (pescando) con vecino y amigo, Jonathan Rivera, con quien hablé”, relató Arroyo. “Cuando hablé con Jonathan, lo único que me dijo fue que: ‘el rayo le cayó a él y salió expulsado del bote”.

Dentro de la tragedia, Arroyo aprovechó para resaltar la calidad humana de ambos compueblanos, destacando que “tengo que decir algo bonito de Jonathan y es que nunca se despegó de él (Vega). Una vez lo rescataron con sus quemaduras, él no quiso ir a hospital hasta que encontraran el cuerpo de su amigo”.

“Tiene quemaduras en varias partes del cuerpo, pero me dijo (ayer): ‘no me voy hasta que encuentren a mi amigo’. Cuando hablé con él hoy, me dijo: ‘Fabi, estoy en el hospital recibiendo tratamiento’“, relató. “En las buenas y en las malas juntos. Es un amigo de verdad. Vemos la calidad de humildad y valores de estos jóvenes”.