Mismo día, misma marca de vehículo: reportan robos en estacionamientos de centros comerciales de Caguas. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.

La Policía investiga varias querellas de robos en vehículos de la misma marca, y casi el mismo modelo, en estacionamientos de dos centros comerciales de Caguas.

Los hechos fueron reportados en horas de la tarde de este sábado, frente a megatiendas en Plaza Centro y Las Catalinas.

El primero de los casos fue denunciado a eso de las 2:23 p.m. en el estacionamiento frente al Costco de Plaza Centro. El perjudicado, de 76 años, alegó que alguien forzó la cerradura de su vehículo, una Ford Transit Connect XL, color blanco, del año 2015, y se apropió ilegalmente de un maletín de cuero color marrón valorado en $600.00, el cual contenía documentos de cheques en blanco del Banco Oriental.

Según la Policía, otras dos querellas fueron radicadas en el estacionamiento del mismo centro comercial.

A eso de las, a las 6:13 p.m., en el estacionamiento que ubica frente a la tienda Sam’s, un hombre de 48 años alegó que alguien forzó la cerradura de su vehículo, otra Ford Transit, esta vez del año 2017, y se apropió ilegalmente de un bulto color negro que contenía una libreta de puntaje, una libreta de cheques, una cartera con tarjetas de Seguro Social (de él y su pareja). También perdió la llave de su negocio, un sobre con $89 en efectivo y cuatro llaveros de candado del negocio. Asimismo, perdió un cheque de Hacienda por $21 y cuatro cheques en blanco de la Cooperativa Roosevelt Roads.

El otro caso en Plaza Centro se reportó a eso de las 6:16 de la tarde, en el mismo parking. Un querellante de 40 años reportó que alguien accedió a su vehículo Ford Transit Connect XL, color gris, del año 2007, y se apropió de un bulto color negro que contenía una pistola marca Smith & Wesson, calibre 9mm, color negro, con nueve municiones. El perjudicado indicó desconocer el número de serie del arma.

Por otro lado, en un centro comercial cercano, Las Catalinas, registraron un robo similar.

De acuerdo con el informe preliminar, a eso de las 5:34 p.m., en el estacionamiento frente a la tienda Home Depot, el perjudicado de 30 años informó que forzaron la cerradura de su vehículo, una Ford Transit T350 del año 2020, logrando acceso al interior y apropiándose de dos carteras, una máquina de destape, un chipping hammer y una ponchadora marca Proper. El valor de la propiedad hurtada no fue provisto al momento.