En Miami: arrestan al artista urbano Jhayco por presunta posesión de sustancias controladas

El exponente urbano Jhayco fue arrestado en el condado de Miami-Dade, en Florida, por cargos relacionados con la posesión de drogas, informó NBC-6 South Florida.

Según el medio local estadounidense, el reguetonero puertorriqueño, cuyo nombre de pila es Jesús Manuel Nieves Cortés, enfrenta cargos por poseer cocaína y 20 gramos o menos de cannabis.

NBC-6 South Florida también indicó que al artista, de 32 años, le fijaron una fianza de $3,000.

Por su parte, WLPG Local 10 reportó que registros carcelarios en línea muestran que el cantante fue ingresado al Centro Correccional Turner Guilford Knight a las 4:24 a.m.

De momento, no se divulgaron mayores detalles sobre su arresto.

Jhayco fue uno de los artistas que dijo presente recientemente en la histórica residencia musical de Bad Bunny,“No me quiero ir de aquí”.

De hecho, el segundo día de la residencia, Jhayco sorprendió con su tema “Dákiti”, una de las colaboraciones más exitosas junto a Bad Bunny.

Ambos cantantes interpretaron el tema en el techo de la icónica casita rosada, mientras los fanáticos coreaban la lírica de la canción.

En enero de este año, Jhayco se presentó en el Coliseo de Puerto Rico como parte de su espectáculo “Vida Rockstar Tour”.

El artista ofreció un repertorio de sobre 30 canciones enmarcado en la temática del “Murci City”

Jhayco es conocido por su estilo que mezcla el trap, reggaetón y la música electrónica.