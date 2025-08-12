Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En Miami: arrestan al artista urbano Jhayco por presunta posesión de sustancias controladas

Al reguetonero le fijaron una fianza de $3,000

12 de agosto de 2025 - 9:54 AM

Updated At

Actualizado el 12 de agosto de 2025 - 10:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jhayco. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El exponente urbano Jhayco fue arrestado en el condado de Miami-Dade, en Florida, por cargos relacionados con la posesión de drogas, informó NBC-6 South Florida.

RELACIONADAS

Según el medio local estadounidense, el reguetonero puertorriqueño, cuyo nombre de pila es Jesús Manuel Nieves Cortés, enfrenta cargos por poseer cocaína y 20 gramos o menos de cannabis.

NBC-6 South Florida también indicó que al artista, de 32 años, le fijaron una fianza de $3,000.

Por su parte, WLPG Local 10 reportó que registros carcelarios en línea muestran que el cantante fue ingresado al Centro Correccional Turner Guilford Knight a las 4:24 a.m.

De momento, no se divulgaron mayores detalles sobre su arresto.

Jhayco fue uno de los artistas que dijo presente recientemente en la histórica residencia musical de Bad Bunny,No me quiero ir de aquí”.

De hecho, el segundo día de la residencia, Jhayco sorprendió con su tema “Dákiti”, una de las colaboraciones más exitosas junto a Bad Bunny.

Ambos cantantes interpretaron el tema en el techo de la icónica casita rosada, mientras los fanáticos coreaban la lírica de la canción.

En enero de este año, Jhayco se presentó en el Coliseo de Puerto Rico como parte de su espectáculo “Vida Rockstar Tour”.

El artista ofreció un repertorio de sobre 30 canciones enmarcado en la temática del “Murci City”

Jhayco es conocido por su estilo que mezcla el trap, reggaetón y la música electrónica.

Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.Chuwi, grupo musical puertorriqueño.Mora regresó por segunda vez al techo de la casa rosada. (FOTOS por Eric Rojas)
1 / 39 | Estas fueron las celebridades que Bad Bunny invitó a su residencia . Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño. - Ramon "Tonito" Zayas

Tags
Breaking NewsJhaycoMiami
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: