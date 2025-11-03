Encuentran a un hombre asesinado y otro herido de bala en Guaynabo

Un hombre falleció tiroteado y otro resultó herido de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo en Guaynabo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:04 p.m., en la carretera PR-2, frente al condominio Suchville, en la comunidad Juan Domingo.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo a dos hombres con heridas de bala, uno de los cuales falleció”, apuntó el informe policiaco.

El occiso se encontraba en el asiento del conductor, mientras que el herido, de 19 años, iba como pasajero delantero y fue transportado a un hospital. No se detalló su condición de salud.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en conjunto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.