Encuentran a un hombre asesinado y otro herido de bala en Guaynabo
Ambas personas estaban dentro de un vehículo en la carretera PR-2
3 de noviembre de 2025 - 6:28 AM
Actualizado el 3 de noviembre de 2025 - 6:51 AM
3 de noviembre de 2025 - 6:28 AM
Actualizado el 3 de noviembre de 2025 - 6:51 AM
Un hombre falleció tiroteado y otro resultó herido de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo en Guaynabo.
Los hechos fueron reportados a eso de las 11:04 p.m., en la carretera PR-2, frente al condominio Suchville, en la comunidad Juan Domingo.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
“Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo a dos hombres con heridas de bala, uno de los cuales falleció”, apuntó el informe policiaco.
El occiso se encontraba en el asiento del conductor, mientras que el herido, de 19 años, iba como pasajero delantero y fue transportado a un hospital. No se detalló su condición de salud.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en conjunto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 384 asesinatos en lo que va de este año, 24 menos que los 408 registrados a la misma fecha en el 2024.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: