3 de noviembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran a un hombre asesinado y otro herido de bala en Guaynabo

Ambas personas estaban dentro de un vehículo en la carretera PR-2

3 de noviembre de 2025 - 6:28 AM

Actualizado el 3 de noviembre de 2025 - 6:51 AM

En la escena se ocuparon múltiples casquillos de balas de diferentes calibres. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció tiroteado y otro resultó herido de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo en Guaynabo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:04 p.m., en la carretera PR-2, frente al condominio Suchville, en la comunidad Juan Domingo.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que fue alertada a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo a dos hombres con heridas de bala, uno de los cuales falleció”, apuntó el informe policiaco.

El occiso se encontraba en el asiento del conductor, mientras que el herido, de 19 años, iba como pasajero delantero y fue transportado a un hospital. No se detalló su condición de salud.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en conjunto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 384 asesinatos en lo que va de este año, 24 menos que los 408 registrados a la misma fecha en el 2024.

