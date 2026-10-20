Encuentran cadáver en estado de descomposición en carretera de Aguada

La Policía investiga el lunes el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición encontrado cerca de una planta de asfalto en la carretera número 2 del barrio Naranjo de Aguada.

Según información suministrada por agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, una llamada telefónica alertó de una persona sin vida en el área verde.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cadáver, descrito como tez blanca y con un tatuaje en la espalda. Vestía camisa y pantalón largo, ambos negros.

La causa de muerte será revelada por una autopsia.

El agente Luis Seín, de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, continuará con la investigación junto a la fiscal de turno Diana Méndez.