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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cadáver en estado de descomposición en carretera de Aguada

El cuerpo de un hombre fue divisado en un pastizal cercano a una instalación en el barrio Naranjo

20 de octubre de 2026 - 9:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El agente Luis Seín, de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, continuará con la investigación junto a la fiscal de turno Diana Méndez. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga el lunes el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición encontrado cerca de una planta de asfalto en la carretera número 2 del barrio Naranjo de Aguada.

Según información suministrada por agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, una llamada telefónica alertó de una persona sin vida en el área verde.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron el cadáver, descrito como tez blanca y con un tatuaje en la espalda. Vestía camisa y pantalón largo, ambos negros.

La causa de muerte será revelada por una autopsia.

El agente Luis Seín, de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, continuará con la investigación junto a la fiscal de turno Diana Méndez.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude al esclarecimiento de casos, favor de llamar al 787-343-2020. También, pueden escribirnos a través de Twitter en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Policía de Puerto RicoCadáveresAguada
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