Encuentran el cuerpo de un hombre en Aguas Buenas

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado a las 4:20 p.m. del jueves en la carretera PR-174, en la jurisdicción de Aguas Buenas, informó la Policía.

El informe preliminar resaltó que se recibió la alerta sobre una persona heria en el sector Minillas del barrio Mulas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

De momento, la víctima no ha sido identificada.