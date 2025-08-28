Opinión
28 de agosto de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cuerpo de una mujer flotando en la playa Mar Chiquita en Manatí

Fue hallada durante una ronda de la Unidad Marítima de Vega Baja

28 de agosto de 2025 - 7:02 AM

Updated At

Actualizado el 28 de agosto de 2025 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mar Chiquita, en Manatí, es una de las áreas cuya designación como reserva natural fue anulada. (GFR Media)
El cuerpo fue avistado por personal de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo de una persona fue localizado flotando a orillas del mar en Manatí, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:00 de la mañana de este jueves, en el área de rocas en la playa conocida como Mar Chiquita

Según datos preliminares, los agentes José Otero Figueroa y Víctor Torres, adscritos a la Unidad Marítima de Vega Baja, “se encontraban realizando una ronda preventiva por el área de Mar Chiquita cuando localizaron el cuerpo de una mujer joven flotando”.

El cuerpo fue transportado hacia la Unidad Marítima de Arecibo con la cooperación del agente José Rosa Robles.

De inmediato se desconocía la identidad de esta mujer, apuntó el comunicado de la Uniformada.

El agente Edwin Calderón Torres, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, junto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsManatíMar Chiquita
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
