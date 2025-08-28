Encuentran el cuerpo de una mujer flotando en la playa Mar Chiquita en Manatí

El cuerpo de una persona fue localizado flotando a orillas del mar en Manatí, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:00 de la mañana de este jueves, en el área de rocas en la playa conocida como Mar Chiquita

Según datos preliminares, los agentes José Otero Figueroa y Víctor Torres, adscritos a la Unidad Marítima de Vega Baja, “se encontraban realizando una ronda preventiva por el área de Mar Chiquita cuando localizaron el cuerpo de una mujer joven flotando”.

El cuerpo fue transportado hacia la Unidad Marítima de Arecibo con la cooperación del agente José Rosa Robles.

De inmediato se desconocía la identidad de esta mujer, apuntó el comunicado de la Uniformada.