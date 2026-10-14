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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran muerto a turista de Ohio en el charco El Hippie en Naguabo

La Uniformada indicó que la víctima estaba de vacaciones con su pareja

14 de octubre de 2026 - 6:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El charco El Hippie en Naguabo. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un turista de Ohio, de 33 años, fue encontrado muerto esta tarde en el charco El Hippie, en Naguabo, informó la Policía.

Según la información preliminar, a eso de las 5:48 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando que aparentemente un golpe de agua se llevó arrastrado el hombre.

No obstante, la Policía indicó luego a El Nuevo Día que “alegan los testigos que el hombre se tiró de una de las piedras y este no salió a flote. Quedó pillado en las piedras. Este aparenta tener un golpe en la cabeza”.

La Uniformada agregó que la víctima estaba de vacaciones con su pareja.

Agentes de la Policía se encuentran en el lugar atendiendo la situación. Mientras, las unidades de emergencia y rescate se dirigen al lugar para iniciar el proceso de búsqueda.

Mantente conectado al enuevodia.com para la ampliación de esta historia.

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NaguaboOhioBreaking News
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