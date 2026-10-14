Encuentran muerto a turista de Ohio en el charco El Hippie en Naguabo

Un turista de Ohio, de 33 años, fue encontrado muerto esta tarde en el charco El Hippie, en Naguabo, informó la Policía.

Según la información preliminar, a eso de las 5:48 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando que aparentemente un golpe de agua se llevó arrastrado el hombre.

No obstante, la Policía indicó luego a El Nuevo Día que “alegan los testigos que el hombre se tiró de una de las piedras y este no salió a flote. Quedó pillado en las piedras. Este aparenta tener un golpe en la cabeza”.

La Uniformada agregó que la víctima estaba de vacaciones con su pareja.

Agentes de la Policía se encuentran en el lugar atendiendo la situación. Mientras, las unidades de emergencia y rescate se dirigen al lugar para iniciar el proceso de búsqueda.