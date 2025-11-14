Encuentran un cuerpo baleado dentro de un vehículo frente a un hospital en Bayamón
La víctima no ha sido identificada y la División de Homicidios del CIC de Bayamón investiga las circunstancias del crimen
14 de noviembre de 2025 - 6:21 AM
14 de noviembre de 2025 - 6:21 AM
Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este viernes y su cuerpo encontrado dentro de un auto frente al Bayamón Medical Center, antiguo hospital Hermanos Meléndez, informó la Policía.
Los hechos se reportaron a las 3:08 a.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la PR-2, según la Uniformada. Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo baleado de un hombre que, al momento, no ha sido identificado.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en conjunto con el fiscal de turno, asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.
Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: