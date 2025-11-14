Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de noviembre de 2025
74°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran un cuerpo baleado dentro de un vehículo frente a un hospital en Bayamón

La víctima no ha sido identificada y la División de Homicidios del CIC de Bayamón investiga las circunstancias del crimen

14 de noviembre de 2025 - 6:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fachada del antiguo Hospital Hermanos Meléndez en Bayamón. (Alexis Cedeño Laboy)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este viernes y su cuerpo encontrado dentro de un auto frente al Bayamón Medical Center, antiguo hospital Hermanos Meléndez, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a las 3:08 a.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la PR-2, según la Uniformada. Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo baleado de un hombre que, al momento, no ha sido identificado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en conjunto con el fiscal de turno, asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Tags
BayamónBreaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 14 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: