Encuentran un cuerpo baleado dentro de un vehículo frente a un hospital en Bayamón

Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este viernes y su cuerpo encontrado dentro de un auto frente al Bayamón Medical Center, antiguo hospital Hermanos Meléndez, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a las 3:08 a.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en la PR-2, según la Uniformada. Al llegar a la escena, los agentes encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo baleado de un hombre que, al momento, no ha sido identificado.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en conjunto con el fiscal de turno, asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.