Enmiendan orden que prohíbe a los policías estatales tener barba

No obstante, el nuevo titular de la Uniformada emitió la orden que dispone que “condicionaremos el uso de barbas única y exclusivamente al personal que presente alguna condición médica , validada por un facultativo del campo de la dermatología y la evaluación del Médico del Negociado de la Policía de Puerto Rico”.

“Esta enmienda no tiene la intención de flexibilizar el uso de barbas en los MNPPR, más bien establecer un balance entre el bienestar de nuestros empleados y la prestación de servicios”, agregó.

Mientras, en declaraciones escritas a El Nuevo Día , González explicó que “aunque reconozco las razones por las que se han emitido algunas órdenes administrativas en el pasado, dirigidas a regular la vestimenta y apariencia personal de nuestros agentes, la prohibición específica de las barbas no consideraba que hay compañeros que padecen alguna condición médica que les impide afeitarse”.

“Esto estaba afectando, a mi entender, de forma injusta, a buenos oficiales que le sirven bien a Puerto Rico, quienes no podían ejercer su vocación de policía porque no pueden afeitarse su barba y, por ende, el NPPR no les permitía continuar trabajando”, añadió.