Sin identificar móvil tras masacre en compañía de plomería en Puerto Nuevo

“Lo que no se conoce hasta este momento es cuál fue el móvil. Entendemos que tiene que ver con algún asunto laboral, pero no tenemos a nadie que nos diga ‘esto pasó por esto’”, agregó.

Sin embargo, no surgió un móvil aún después de que los investigadores llevaran a cabo entrevistas a empleados y allegados de las víctimas .

Figueroa comentó, este martes, que solamente conocieron sobre asuntos o desacuerdos cotidianos de lo que transcurría en las oficinas, pero nada extraordinario que pudiera llevarles a considerar un motivo para el ataque a tiros. Señaló que las únicas personas que supieron las razones para lo ocurrido ya no están con vida.

“Él disparó las dos armas armas de fuego”, dijo Figueroa, quien entiende que las víctimas no tuvieron oportunidad de escapar o de defenderse. “Es una oficina sumamente pequeña. No tenían otra forma de salir que no fuera por donde él estaba. Entendemos que él los sorprendió, sin mediar palabra”.