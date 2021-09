Una deuda de $1,000 habría sido el motivo por el cual Jorge Batiz Colón asesinó a Rosa Félix Gómez en la tarde del pasado sábado en Gurabo, según la versión en poder de los investigadores del caso.

Batiz Colón quería que le pagara parte o el total que supuestamente le había prestado a la mujer de 54 años.

La respuesta de Félix Gómez se desconoce a ciencia cierta, pues no vivió para contarla. Lo que alegan las autoridades que sucedió a continuación fue un crimen tan atroz y salvaje que todavía mantiene a los gurabeños sin poder creerlo.

“Realmente, es muy triste y lamentable. Es algo que tiene consternado al pueblo, que es tan solidario con la gente”, expresó la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana.

“De verdad que nadie en el mundo merece morir de esa manera”, agregó. “Se hace necesario, cada vez más, poder continuar llevando el mensaje del valor de la vida, de que nadie es digno de quitarle la vida a nadie”.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la denuncia de la fiscalía, Batiz Colón buscó a la víctima en su residencia y la llevó a su lugar de trabajo, que es en un predio de terreno privado en la PR-9944, en Gurabo.

Allí le hizo el reclamo del dinero. Una versión que manejan los investigadores es que la mujer supuestamente se negó a pagar.

“Eso es lo que él dice, no hay quién fundamente esa parte”, indicó el coronel Roberto Rivera, director de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC). “Independientemente de lo que sea, es un asesinato en primer grado”.

La denuncia ante el tribunal señala que Batiz Colón “la ahorcó con una soga amarilla, amarró su cuerpo en la parte trasera de su vehículo y la arrastró por el pavimento y luego golpeó a la víctima en la cabeza con un palo de madera causándole la muerte”.

Agrega que Batiz Colón se marchó del lugar, dejando el cuerpo de Félix Gómez, al lado de una guagua Ford color verde.

Una persona que habría visto lo sucedido alertó a las autoridades. Poco después, Batiz Colón fue localizado en una barra, donde fue arrestado.

El hombre de 59 años le admitió los hechos al oficial de distrito que lo intervino y luego prestó una confesión en declaración jurada ante la fiscal Ana María Martínez.

“Me causa mucha tristeza por lo que hizo y por más por la forma tan terrible. Hay un problema de salud mental que hay que trabajarlo”, comentó la alcaldesa de Gurabo, al recordar que en su alcaldía tienen una oficina para ofrecerle apoyo a las mujeres.

No fue posible contactar a algún familiar de Félix Gómez, pero en las redes sociales algunos conocidos ofrecían sus condolencias.

Alguien quien indicó que fue parte de su clase graduada de 1984 en la escuela Margarita Rivera de Janer, en Gurabo, expresó que “la recordaremos siempre por su alegría sin par”.

Asimismo, una amiga manifestó desde Estados Unidos que siente “un profundo dolor en mi alma y en mi corazón te voy a extrañar mucho amiguita, hermanita”.

Otro mensaje deseó que “que en paz descanse mi hermanita Rosa Félix vuela alto hasta el tercer cielo. Mis sentidos pésame para toda la familia y mis respetos y mis condolencias. Siempre fuiste y serás un ser humano amado por mucha gente, y siempre te recordaremos con grato amor y cariño”.

Añadió que “los que cometieron ese delito que les caiga todo el peso de la ley”.

Asombrada la procuradora de las Mujeres

Pese a la cantidad de casos que atiende la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, en su oficina, esta no salía de su asombro.

“Todos los crímenes son horribles, malísimos, pero en este caso en particular, no... Mientras me dan diciendo lo que pasó, cada vez más atroz, era impensable lo que me estaban relatando”, manifestó la procuradora.

“¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando va a hacerle daño a una mujer, no solo a través de violencia sicológica, sino de atrocidades que no se pueden describir”, añadió. “Hay una falta de intolerancia, un problema de salud pública que se está viviendo en Puerto Rico”.

La jueza Mariangeli Colón, del Tribunal de San Juan, le impuso una fianza a Batiz Colón de $3 millones tras encontrarle causa para el arresto por dos cargos de asesinato en primer grado, en la modalidad de feminicidio, y por violación a la Ley de Armas.

Las fichas de Jorge Batiz Colón, una de un caso de violencia de género en el 2011 (der) y otra de los cargos que le presentaron ayer, 12 de septiembre, por feminicidio de asesinato en primer grado.

“La modalidad de feminicidio es para que se vea por asesinato en primer grado, que implica premeditación y alevosía”, explicó el coronel Rivera.

El feminicidio, así como el transfeminicidio, fueron incluidos en el Código Penal recientemente y Batiz Colón es la segunda persona en enfrentar el cargo en Puerto Rico.

“Ahora, aunque haga alegación de culpabilidad, tendrá que ser por asesinato en primer grado y no por segundo grado, como pasaba antes”, destacó el oficial.

“Hemos visto eventos terribles, pero cuando uno ve la forma y manera... que la amarró y la arrastró como en una película de horror... Ahí uno ve ahí a alguien macabro, tenebroso, porque uno no espera que un ser humano se ponga a ese nivel”, afirmó.

Esta vez, Batiz Colón no enfrentará cargos por violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica, por el que fue acusado en el 2011 en Ponce.

La investigación apunta a que tuvieron alguna relación, pero no eran una pareja formal.

“Con la nueva ley que se aprobó, se puede procesar cualquier asesinato contra una mujer contemplado en los 11 incisos que configuran el feminicidio. No todas las muertes violentas van a ser por violencia de género, sino que estamos hablando de cualquier asesinato de una mujer, aunque no haya sido en un evento intrafamiliar”, detalló la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Melissa Vázquez.