Entre la evidencia que evalúa la Fiscalía de Aguadilla en el caso de la muerte de la niña de 13 años -que fue llevada a principios de mes sin signos vitales a un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) en San Sebastián por un hombre de 27 años- está el informe de autopsia que remitió, esta tarde, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“La investigación continúa su curso, pues el informe constituye una de las múltiples piezas de evidencia que forman parte del caso. Como de ordinario, ahora procede que el equipo investigativo, compuesto por fiscales y agentes, se reúnan con los patólogos del Instituto de Ciencias Forenses para analizar el resultado de manera integrada con el resto de la prueba recopilada hasta el momento”, detalló el Departamento de Justicia, en declaraciones escritas.

El reporte, que incluye la causa y manera de muerte de la menor, fue remitido al Ministerio Público, luego de que el patólogo Carlos Chávez recibiera los análisis de las pruebas toxicológicas y las circunstancias del deceso.

Luego de la evaluación de las piezas de evidencia, los fiscales de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores tomarán la determinación respecto a la posible radicación de cargos relacionados con la muerte de la menor.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por las autoridades, la menor fue transportada, cerca de las 6:30 a.m. del 4 de agosto de 2023, por Brian Pérez Hernández (de 27 años) al CDT de San Sebastián. Un médico en la institución hospitalaria llegó hasta el automóvil Kia utilizado por Pérez Hernández y corroboró que la menor no presentaba signos vitales, ni señales externas de violencia física.

Pérez Hernández, presuntamente, se identificó como la supuesta pareja de la menor. No obstante, una adolescente de 13 años no tiene capacidad para consentir una relación de este tipo, puesto que la edad de consentimiento, según estipulado en el Código Civil, es de 16 años.

“El equipo investigativo se encuentra recopilando toda la evidencia y entrevistando testigos. En virtud de la política pública, el proceso se realiza conforme al protocolo de investigación de feminicidios, aunque contempla múltiples ángulos en esta etapa inicial”, indicó Justicia, al anunciar, el día de loshecos, que comenzaría una investigación al respecto.

La Policía confirmó la identidad de la adolescente, pero El Nuevo Día se reserva la información para proteger a la víctima. También, corroboró que se trata de la misma menor –en ese entonces de 12 años– que fue reportada como desaparecida el 2 de abril de 2022 cuando abandonó el hogar sustituto donde fue colocada por Familia en la región de Aguadilla. La Uniformada informó, el 22 de noviembre de 2022, que la menor fue encontrada, en buen estado de salud, en el área de Aguadilla.

En entrevista con este periódico, dos psicólogas instaron a que se investiguen a fondo las circunstancias de la muerte, el trasfondo de la menor, así como las circunstancias en que se encontraba con un hombre de 27 años al momento de su deceso, pues pudo darse una dinámica de “superioridad o autoridad, o que ella tuviera una relación de dependencia respecto a ese adulto”.

“En Puerto Rico, a una menor de 16 años no se le reconoce capacidad legal de consentir a alguna actividad sexual. Si ellos estaban conviviendo o fueron una pareja consensual, estamos hablando de una relación abusiva, porque esta menor no tiene la capacidad legal para decidir. Aunque diga que quisiera tener una relación consensual con esta persona, el Estado no se la reconoce porque no tiene la madurez cognitiva para ello”, explicó la doctora Ilia Vázquez Gascot a vía telefónica.