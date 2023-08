La secretaria interina del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, indicó este martes que personal de la agencia visitó, en marzo y abril, el hogar de Melanie Cruz Cribilles, madre de la menor de 13 años que fue llevada sin signos vitales y por un adulto de 27 años al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de San Sebastián el viernes.

La custodia de la adolescente, a quien este medio procura proteger la identidad, regresó a Cruz Cribilles en enero. Para Familia, la progenitora aparentemente cumplía con todos los requisitos para tener la custodia de sus hijos (tiene otros dos de 6 y 11 años), entre ellos, las visitas de seguimiento de una trabajadora social de la agencia.

“En enero de 2023, se entregó custodia física. Hubo unas visitas (en marzo y abril) y no se había conocido que ella (la adolescente de 13 años) estaba con un adulto. Había una mamá cumpliendo con un plan de servicios y esos son cosas que se fueron validando”, explicó la secretaria en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

La autopsia de la menor culminó, pero aún el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) no ha compartido los detalles de la causa de muerte, ya que el médico a cargo solicitó hacer otras evaluaciones periciales. “Cuando concluya el reporte del patólogo, lo estaremos comunicando de manera oficial”, sostuvo la portavoz de prensa de esa agencia, Betsy Rivera.

El Departamento de la Familia no tiene conocimiento de si el hombre que llevó el cuerpo al CDT, identificado por las autoridades como Brian Pérez Hernández, era vecino o vivía cerca de la víctima fatal.

Pérez Hernández tiene expediente criminal por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Mientras, sobre la madre de la menor, la Policía indicó que también posee récord criminal por violaciones a esa misma ley y por agredir a un agente del orden público. Ambos cumplieron tiempo en prisión.

Las circunstancias que son investigadas por las autoridades en torno a lo ocurrido en San Sebastián han generado interrogantes sobre la referencia a una presunta relación que la adolesente mantenía con el adulto, que le llevaba 14 años y quien alegó ser su “pareja” al llegar al CDT, un término errado por tratarse de una menor sin capacidad legal para consentir, lo que expertas han descrito como una “relación abusiva”.

Rodríguez Troche indicó que, entre las confidencias que han recibido posterior a la muerte de la menor, se repite la información de “que sabían que estaba con un adulto de 27 años”.

“Si hubiéramos sabido que un adulto estaba con la menor, otra hubiera sido la situación. Uno hubiera tomado las medidas requeridas y explicarle a la madre que eso era una violación técnica. ¡Si no sabemos, no hay manera! De repente, escuchas todo el ruido alrededor del caso, y yo me pregunto: ¿toda esa gente que sabía, por qué no apercibió a las autoridades?“, detalló.

PUBLICIDAD

“Hay un llamado a la reflexión. Ahora, a nosotros nos está llegando un montón de información que nadie nos había dicho. Nos está llegando ahora que la niña muere. Así que, ¿por qué esperar a que surja la tragedia para decir que los vecinos sabían que la niña salía con el adulto? Eso lo teníamos que saber antes para tomar decisiones”, abundó la secretaria.

Además, la titular interina de la Familia comentó que la adolescente y sus hermanos fueron removidos el año pasado del hogar de Cruz Cribilles debido a un caso de negligencia. Incluso, la adolescente había escapado a fines de noviembre de un hogar sustituto por dos días para estar con su madre, contó la secretaria.

“Ha sido un caso que ha costernado al pueblo de Puerto Rico y hay una preocupación bien grande también por esa madre, que indistintamente lo que queramos pensar, está pasando por el proceso de pérdida, no solo de una, sino de los otros dos porque fueron removidos por el Departamento”, dijo Rodríguez Troche.

Cruz Cribilles tuvo que ser atendida el lunes por personal médico por un aparente intento de suicidio en el residencial Muñequí I de Aguadilla. La mujer de 31 años abandonó el hospital Buen Samaritano en Aguadilla, al que fue llevada, a las 3:18 a.m. de hoy, martes, sin culminar con el debido tratamiento médico.

Las autoridades investigan, por el momento, “todos los posibles ángulos” del caso y en la pesquisa colabora también personal de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

PUBLICIDAD

La agente especial de HSI, Rebecca González Ramos, detalló a este diario, por separado, que se encuentran evaluando los celulares que han recibido.

“Estamos evaluando la evidencia y estamos en espera de los resultados de la autopsia de la menor. También estamos apoyando a la Policía de Puerto Rico en lo que ellos nos soliciten”, comentó.