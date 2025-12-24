Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece atropellado un sexagenario que cruzaba en área de poca iluminación en Aguadilla

En otro caso, el conductor de un BMW murió al accidentarse en Yauco

24 de diciembre de 2025 - 7:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uno de los accidentes fue investigado por la División de Patrulla de Carreteras de Aguadilla. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre de 64 años falleció en un accidente de tránsito en la noche de este martes en Aguadilla, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de las 9:25 p.m., en la carretera PR-2 del barrio Caimital Alto.

De acuerdo con la Policía, un conductor de 23 años viajaba en un Kia Forte del 2019 negro y cuando llegó al kilómetro 123.6 “no se percató del peatón Monserrate López García”, residente del mismo municipio.

Según la Uniformada, el sexagenario “cruzaba de sur a norte sin tomar las debidas precauciones” y en un “lugar carente de alumbrado, impactándolo con su parte frontal, causándole heridas y muerte en el acto”.

El conductor, quien arrojó 0.00% de alcohol en el organismo, resultó con heridas leves, por lo que fue transportado a un hospital del área.

Mientras, el peatón fue transportado por personal de una funeraria al Instituto de Ciencias Forenses.

El caso fue investigado por el agente Elías Acevedo González, de la División de Patrulla de Carreteras de Aguadilla, junto con el fiscal Abdel Morales.

Por otro lado, en un caso no relacionado, un accidente fatal fue reportado a eso de las 11:59 p.m. de ayer, en la carretera PR-371 del barrio Almácigo de Yauco.

De la investigación preliminar se desprende que el conductor identificado como Ricardo Collado Vega, de 45 años y residente del mismo municipio, conducía un auto BMW modelo M3 gris del año 2021 en dirección hacia el norte.

La Policía indicó que viajaba “a una velocidad que no pudo ejercer el control y dominio del vehículo, chocando con el parachoques frontal a la verja de concreto y hierro de la residencia que ubica al oeste de la citada vía de rodaje”.

Paramédicos atendieron al conductor, transportándolo al hospital Pavía, donde una doctora certificó la ausencia de signos vitales.

El caso fue investigado por Julio Lugo Malavé, de la División de Patrulla de Carreteras, junto con la fiscal Yamillete Feliciano.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
