Fallece peatón tras ser arrollado en Luquillo

Un peatón falleció tras ser arrollado en la mañana de este jueves en la PR-3, kilómetro 39.0, frente a la estación de gasolina Mobile, en Luquillo.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el suceso.

Según la Uniformada, mientras el conductor de un Volkswagen Jetta verde transitaba en la dirección mencionada, impactó a un peatón en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

El peatón, quien no ha sido identificado, fue transportado al Hospital Caribbean en Fajardo, donde falleció posteriormente mientras recibía asistencia médica.