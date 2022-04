Andrea Ruiz Costas, Brenda Pérez Bahamonde y Adaly Santiago Ramos son nombres de mujeres que fueron asesinadas por sus exparejas sentimentales pese a haber denunciado a sus agresores y auscultado ayuda del estado.

Estas muertes violentas ocurrieron en solo un año, aún con el estado de emergencia por violencia de género que vive la isla. ¿El denominador común de estos feminicidios? Víctimas de violencia de género que inician procedimientos criminales, con ayuda del gobierno, pero que no prosperan ya sea por trabas en el proceso judicial, burocracia o decisión de la víctima. Esta última razón, reconocen organizaciones feministas, se da muchas veces porque la víctima se siente revictimizada, debe decidir entre trabajar o acudir al tribunal, no tiene presupuesto suficiente para costear una representación legal, o no confían en el sistema.

“Primero confrontan los retos en general de la población cuando va a los tribunales, que es que hay mucha desinformación. Por regla general, las personas no saben navegar los procesos judiciales, que de por sí son complejos y, en el caso particular de víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica, hay que añadirle una capa de complejidad porque están pasando por una etapa de mucha vulnerabilidad e inestabilidad emocional, física y puede ser que económica”, detalló a El Nuevo Día la licenciada Verónica Rivera Torres, experta en casos de violencia de género en los tribunales.

“Para poder llegar a un proceso criminal, que los cargos se sostengan y que haya una convicción criminal, es un proceso largo y que requiere mucho esfuerzo de la víctima. Por ejemplo, muchas veces tiene que repetir su testimonio en un sinnúmero de ocasiones. No podemos esperar a que haya un asesinato para hacer una evaluación de porque una víctima decide desistir de los procesos. Eso me preocupa”, abundó.

Acerca de la confianza en el sistema, la coordinadora de la División Especial de Delitos Sexuales, Contra Menores y Violencia de Género del Departamento de Justicia, Laura Hernández Gutiérrez, urgió hoy a las víctimas de violencia de género a que confíen en el proceso judicial y no subestimen a sus agresores, de modo que se eviten más tragedias como la que se registró esta madrugada en la urbanización Las Mercedes, en Salinas.

“Necesitamos, no solamente el apoyo de las víctimas que a veces no pueden con su carga, necesitamos el apoyo de sus familiares, de sus amistades, de su entorno laboral...necesitamos un apoyo de los medios para que las víctimas confíen en el proceso (judicial) y acudan a denunciar a quienes cometen delitos en su contra de esta naturaleza”, manifestó la fiscal en entrevista con El Nuevo Día.

Las denuncias de desconfianza de parte de mujeres víctimas de violencia de género hacia el estado volvieron a la palestra pública el pasado 29 de abril de 2021, cuando Ruiz Costas fue asesinada a manos de Miguel Ocasio Santiago, con quien había culminado una relación. La mujer no solo solicitó órdenes de protección contra su agresor, sino que, además, acudió al tribunal en múltiples ocasiones, pero las juezas que vieron su caso declararon no ha lugar los recursos que incoaba.

Mientras, Pérez Bahamonde, quien fue asesinada por su expareja el pasado 27 de enero, solicitó órdenes de desalojo contra José Rivera Velázquez, pero en su lugar recibió una orden de protección que expiró un mes antes de ser asesinada. Este caso levantó serios cuestionamientos ante el manejo incidentes como este, puesto que tanto la víctima como su agresor -que hoy se declaró culpable de los hechos- eran policías.

Santiago Ramos es la víctima más reciente. La mujer de 45 años fue asesinada a puñaladas esta madrugada, presuntamente, por su expareja en la habitación de una residencia en Salinas, según la Policía.

El sospechoso del crimen, que permanece detenido en espera de la radicación de cargos, es José Arnaldo Alvarado Machado, un hombre de 43 años reincidente en la conducta violenta contra mujeres, puesto que en 2019 fue sentenciado a tres años en un programa de desvío luego de que un tribunal lo encontró culpable de amenazar y maltratar a una mujer.

Hernández Gutiérrez explicó el proceso judicial de Santiago Ramos contra Alvarado Machado inició el 10 de junio de 2021, cuando el Ministerio Público radicó dos cargos criminales por Ley 54 (Violencia Doméstica) contra el hombre.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, José Torres, explicó a El Nuevo Día que Santiago Ramos alegó para esa fecha que había sido amenazada por su expareja, y que había recibido mensajes de texto y visitas indeseadas por parte del presunto agresor en su lugar de trabajo.

Sin embargo, pese a haber comenzado el procedimiento judicial, el caso fue desestimado, supuestamente, porque la mujer no acudía al tribunal.

“En este caso, se celebró una vista preliminar en julio y se encontró causa en uno de los dos cargos por ley 54. A ese cargo se le da lectura de acusación en agosto, se comienzan a pautar las fechas del juicio y la dama (Santiago Ramos) deja de comparecer a los procesos. El cargo fue desestimado, al amparo de la regla 64N3 del tribunal, el 19 de octubre del 2021. Esta desestimación se da porque a pesar de las gestiones que hizo la fiscalía y la Policía, no pudieron dar con su paradero. Eso provoca la desestimación”, justificó Hernández Gutiérrez.

“La fiscalía, conociendo que este caballero estaba disfrutando del beneficio del (programa de) desvío, continuó en su esfuerzo de dar con Adaly y la encuentra y el caso se resomete el 10 de diciembre de 2021. El caso se resomete vía declaración jurada”, abundó.

Posteriormente, según la fiscal, se celebró una vista preliminar el 10 de febrero de 2022 en la que Santiago Ramos, presuntamente, le comunicó al tribunal que no quería continuar el pleito judicial contra Alvarado Machado y que, además, se mudaría a Estados Unidos el 4 de marzo del mismo año. “El tribunal determinó no causa, ahí culminó el caso y, entonces, tenemos esta triste situación con la que amanecimos el día de hoy (feminicidio de Santiago Ramos)”, acotó la fiscal.

“Como fiscal me preocupa cómo se minimizan estos casos [...] y establecen que aquí no pasó nada o no pasará nada. Aquí lo importante es que cuando hay un acto de violencia de género, hay una amenaza o conducta preocupante hay que denunciarla. No nos podemos quedar cruzados de brazos”, puntualizó.

Con el asesinato de Santiago Ramos ya suman seis los feminicidios de mujeres por violencia de género en lo que va de año. En general, unas 15 mujeres han sido asesinadas desde inicios del 2022 hasta hoy, una de ellas menor de edad.

Para esta misma fecha el año pasado, 11 mujeres habían sido asesinadas, cuatro de ellas por violencia de género. Además, una de las mujeres era una menor de edad, según la Policía.

La periodista Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia.

Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.