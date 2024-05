Genera PR descarta posibilidad de sabotaje y plantea que apagón pudo deberse a una “falla mecánica”

Luego de indicar que no descartaban el sabotaje como causante del apagón que dejó sin servicio de electricidad a sobre 100,000 abonados en la noche del miércoles, el portavoz de la empresa Genera PR , Iván Báez , comentó el jueves, en entrevistas con medios televisivos, que el incidente pudo deberse a una “falla mecánica”.

“Sí (descartamos sabotaje). Entendemos que es una falla mecánica. No obstante, siendo una semana tan importante, estamos redoblando la seguridad en todas las unidades” , reiteró Báez ante las cámaras de televisión en La Fortaleza, en el Viejo San Juan.

A las 11:30 a.m. el portal sobre el estatus de servicio de LUMA Energy apuntó que 4,810 clientes aún no contaban con el servicio; un aumento de los 1,389 que se reportaron a las 9:05 a.m. del jueves y de los 3,000 que se reportaron a la medianoche. La mayoría de los clientes sin servicio se encuentran en las áreas de San Juan y Caguas, donde, en total, 3,488 personas continúan sin luz.