Hallan cuerpo de hombre semidesnudo en Canóvanas
El occiso fue encontrado en la carretera PR-951
4 de noviembre de 2025 - 7:02 AM
4 de noviembre de 2025 - 7:02 AM
La Policía investiga como “muerte violenta” el hallazgo de un cuerpo de un hombre semidesnudo en la mañana de este martes en Canóvanas.
Los hechos fueron reportado a eso de las 6:40 a.m., en la carretera PR-951, en dirección a Loíza, antes del kilometro 4.6.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades avisando sobre una persona tirada sobre el pavimento.
Al llegar a la escena, los agentes confirmaron la presencia del occiso. También observaron la presencia de casquillos de bala.
Hasta este lunes, la Policía había reportado 388 asesinatos en lo que va de este año, 21 menos que los 409 registrados a la misma fecha en el 2024.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: