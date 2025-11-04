Hallan cuerpo de hombre semidesnudo en Canóvanas

La Policía investiga como “muerte violenta” el hallazgo de un cuerpo de un hombre semidesnudo en la mañana de este martes en Canóvanas.

Los hechos fueron reportado a eso de las 6:40 a.m., en la carretera PR-951, en dirección a Loíza, antes del kilometro 4.6.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades avisando sobre una persona tirada sobre el pavimento.

Al llegar a la escena, los agentes confirmaron la presencia del occiso. También observaron la presencia de casquillos de bala.