Investigan asesinato de un hombre apuñalado en Santurce
El occiso fue encontrado con varias heridas en una avenida de Barrio Obrero
3 de noviembre de 2025 - 6:47 AM
La Policía investiga las circunstancias en las que un hombre fue asesinado en la noche de este domingo en Santurce.
De acuerdo con el informe policiaco, el crimen fue reportado a eso de las 10:04 p.m., en la calle 9 de Barrio Obrero.
De la investigación preliminar se desprende que las unidades fueron avisadas sobre una persona herida con un cuchillo.
Cuando llegaron las unidades, encontraron tirado sobre el suelo al occiso, identificado como Víctor Almonte Acosta, de 52 años, con heridas de arma blanca que le causaron la muerte.
Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto con el fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 384 asesinatos en lo que va de este año, 24 menos que los 408 registrados a la misma fecha en el 2024.
