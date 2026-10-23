¡Hay tapón! Cierran dos carriles por vehículo volcado en la autopista PR-22 de Dorado a San Juan

Las autoridades investigan las circunstancias en que un vehículo se volcó, en la madrugada de este viernes, en el kilómetro 21.5, de este a oeste, en la PR-22, en dirección de Dorado a San Juan.

El agente José Soto, de Patrullas y Carreteras de Buchanan, indicó a El Nuevo Día que Metropistas está en la escena y que, al momento, hay dos carriles cerrados.

“Es el carril del centro e izquierdo”, comentó a este medio.

Soto también dijo que no hay heridos en la escena y que hay congestión vehicular en la zona.