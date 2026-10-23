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¡Hay tapón! Cierran dos carriles por vehículo volcado en la autopista PR-22 de Dorado a San Juan

Al momento, no hay heridos en la escena, confirmó la Policía

23 de octubre de 2026 - 6:28 AM

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El agente José Soto, de Patrullas y Carreteras de Buchanan, indicó a El Nuevo Día que Metropistas está en la escena y que, al momento, hay dos carriles cerrados. (Xavier Araujo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan las circunstancias en que un vehículo se volcó, en la madrugada de este viernes, en el kilómetro 21.5, de este a oeste, en la PR-22, en dirección de Dorado a San Juan.

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El agente José Soto, de Patrullas y Carreteras de Buchanan, indicó a El Nuevo Día que Metropistas está en la escena y que, al momento, hay dos carriles cerrados.

“Es el carril del centro e izquierdo”, comentó a este medio.

Soto también dijo que no hay heridos en la escena y que hay congestión vehicular en la zona.

Pendientes a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

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