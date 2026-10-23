Hieren a un hombre con un cuchillo en Condado
Una persona fue arrestada con relación a los hechos
23 de octubre de 2026 - 8:47 AM
23 de octubre de 2026 - 8:47 AM
Un hombre fue herido con un cuchillo durante la madrugada de este viernes en la plaza Las Nereidas, ubicada en la avenida Ashford, en Condado, informó la Policía.
De acuerdo con la Uniformada, el perjudicado sufrió una herida en el muslo izquierdo en circunstancias que permanecen bajo investigación.
Paramédicos lo atendieron en el lugar, pero el hombre se negó a ser transportado a una institución médica.
La Policía agregó que una persona fue arrestada para fines investigativos en relación con los hechos.
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.
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