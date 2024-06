Hombre asalta hogar de cuidado prolongado para adultos mayores en San Juan y huye en un vehículo de una empleada

Acto seguido, el sujeto se apropió de varias pertenencias y, tras atar a la empleada con un “cable de celular”, según sostuvo Morales Adorno, intentó salir del hogar. No obstante, el individuo se topó con puertas de seguridad que no sabía operar, por lo que liberó a la empleada y le pidió ayuda para abrirlas. Una vez fuera, huyó de la escena en el vehículo de la empleada, una guagua Volkswagen Tiguan de 2020, color blanca y con tablilla JMV-236 .

Denuncia presunta falta de agentes para atender la querella

“La empleada llamó a mi esposa y nos dirigimos al lugar. Mientras guiábamos yo llamé al (Sistema de Emergencias) 9-1-1. Me conectan con Monte Hatillo, que era el precinto que le corresponde investigar, y ellos me dicen que no tenían unidades disponibles, que tenía que esperar hasta las 4:00 a.m., (hora en) que entraba el otro turno, porque solamente en ese horario estaba el retén y el sargento”, comentó vía telefónica.